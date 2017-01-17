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Cuntaları yanmış!

Cuntaları yanmış!
FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki ayağına yönelik hazırlanan iddianame tamamlandı. Ankara Başsavcılığı'nın hazırladığı 9'u amiral 72 şüphelinin yer aldığı Deniz Kuvvetleri iddianamesinde çarpıcı ifadeler yer aldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Plan Teşkilat Daire eski Başkanı Tuğamiral İrfan Arabacı kaçması için kendisine peruk temin edildiğini açıkladı. Şüpheli cuntacı Tuğamiral Himmet Taner Çengel'in savunması ise "Bu kadarına pes" dedirtti. Çengel, " bir terör örgütü olmayıp yarım yüzyıla yakın sosyal, bilimsel, kültürel anlamda pek çok eserler veren Fetullah Gülen'in hizmet hareketidir" ifadelerini kullandı.

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