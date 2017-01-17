Cuntaları yanmış!

FETÖ'nünDenizKuvvetleriKomutanlığı'ndakiayağınayönelikhazırlananiddianametamamlandı.AnkaraBaşsavcılığı'nınhazırladığı 9'uamiral 72 şüphelinin yer aldığı DenizKuvvetleri iddianamesinde çarpıcıifadeler yer aldı. Deniz KuvvetleriKomutanlığı Harekat Plan TeşkilatDaire eski Başkanı Tuğamiral İrfanArabacı kaçması için kendisine peruktemin edildiğini açıkladı. Şüphelicuntacı Tuğamiral Himmet TanerÇengel'in savunması ise "Bu kadarınapes" dedirtti. Çengel, "FETÖ bir terörörgütü olmayıp yarım yüzyıla yakınsosyal, bilimsel, kültürel anlamda pekçok eserler veren Fetullah Gülen'inhizmet hareketidir" ifadelerinikullandı.
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