"CHP'li vekiller süreci provoke etmeye çalışıyor"

CHP'nin anayasa görüşmelerini engelleme çabaları 'Canan Barlas ile Gündem' programında değerlendirildi. Programa konuk olan Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok CHP'nin siyaset dışı çalışmalar ile meclisin yasama faaliyeti yapmasını engellediğini ve halkı kışkırtmaya çalıştığını söyledi.



Altınok, CHP'nin kamuoyunu provoke etmek amacıyla yürütmeye çalıştığı kirli siyasi faaliyetleriyle ilgili fikirlerini şu sözleriyle sürdürdü:

CHP'Lİ VEKİLLER SÜRECİ PROVOKE ETMEYE ÇALIŞIYOR

► CHP'li Milletvekilleri MHP'li milletvekillerinin telefonlarını sosyal medyada afişe etmişlerdi. Bu hareketin bir defa kendisi suç. Bununla alakalı olarak her türlü dedikodu dolaşıma sokuldu . Rutin bir Parlamenter sistemde yasama faaliyeti nasıl olur? Genel kuruldan önce komisyonlarda Anayasa değişikliği tartışılır, Genel Kurula gelir, Milletvekilleri özgür iradesiyle oylarını kullanırlar daha sonra halkın iradesine sunulur. Bu rutin bir süreç sıraya uygun. Peki burada araya giren kurumlar, CHP'nin yaptığı örneğe baktığımızda provoke etmeye çalışıyor. Yine baktığımızda siyaset dışı yöntemlerle Meclisin yasama faaliyeti yapmasını engelliyor

Bu noktada halkı kışkırtmaya çalışıyor CHP Milletvekillerinden birisi bugün, ismini vermeyim buna gerek yok şahıs önemli değil aynen şunu söylüyor : 'Eğer referandumdan evet oyu çıkarsa Cumhurbaşkanı döndüğü ilk seyahatten sonra tasfiye edilir'. Şimdi o sayın milletvekiline sormak istiyorum yasama süreci Anayasaya uygun ve Dünyadaki örneklerine uygun olarak devam ediyor. Eğer Türk halkı evet derse referandumda halkı tehdit ediyor! Türkiye'nin seçilmiş resmi Cumhurbaşkanı, 2019'a kadar görevini yürütecek Cumhurbaşkanı nasıl tasfiye edilecek sayın vekilim?