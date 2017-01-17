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"’li vekiller süreci provoke etmeye çalışıyor"

'de yayınlanan '' programına konuk olan Sabah Yazarı 'nin siyaset dışı çalışmalar ile meclisin yasama faaliyeti yapmasını engellediğini ve halkı kışkırtmaya çalıştığını dile getirdi.

CHP’li vekiller süreci provoke etmeye çalışıyor

'nin anayasa görüşmelerini engelleme çabaları '' programında değerlendirildi. Programa konuk olan Sabah Gazetesi Yazarı CHP'nin siyaset dışı çalışmalar ile meclisin yasama faaliyeti yapmasını engellediğini ve halkı kışkırtmaya çalıştığını söyledi.

Altınok, CHP'nin kamuoyunu provoke etmek amacıyla yürütmeye çalıştığı kirli siyasi faaliyetleriyle ilgili fikirlerini şu sözleriyle sürdürdü:

CHP'Lİ VEKİLLER SÜRECİ PROVOKE ETMEYE ÇALIŞIYOR
CHP'li Milletvekilleri MHP'li milletvekillerinin telefonlarını sosyal medyada afişe etmişlerdi. Bu hareketin bir defa kendisi suç. Bununla alakalı olarak her türlü dedikodu dolaşıma sokuldu . Rutin bir Parlamenter sistemde yasama faaliyeti nasıl olur? Genel kuruldan önce komisyonlarda Anayasa değişikliği tartışılır, Genel Kurula gelir, Milletvekilleri özgür iradesiyle oylarını kullanırlar daha sonra halkın iradesine sunulur. Bu rutin bir süreç sıraya uygun. Peki burada araya giren kurumlar, CHP'nin yaptığı örneğe baktığımızda provoke etmeye çalışıyor. Yine baktığımızda siyaset dışı yöntemlerle Meclisin yasama faaliyeti yapmasını engelliyor

"CHP'li vekiller süreci provoke etmeye çalışıyor"

O MİLLETVEKİLİ KİM?
Bu noktada halkı kışkırtmaya çalışıyor CHP Milletvekillerinden birisi bugün, ismini vermeyim buna gerek yok şahıs önemli değil aynen şunu söylüyor : 'Eğer referandumdan evet oyu çıkarsa Cumhurbaşkanı döndüğü ilk seyahatten sonra tasfiye edilir'. Şimdi o sayın milletvekiline sormak istiyorum yasama süreci Anayasaya uygun ve Dünyadaki örneklerine uygun olarak devam ediyor. Eğer Türk halkı evet derse referandumda halkı tehdit ediyor! Türkiye'nin seçilmiş resmi Cumhurbaşkanı, 2019'a kadar görevini yürütecek Cumhurbaşkanı nasıl tasfiye edilecek sayın vekilim?

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  • 17 Ocak 2017, Salı 04:39
YORUMLAR 8 yorum yapıldı

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YASAR YASAR

bunlara sorusturma acılması ıcın daha ne rezıllıklerını görmemız gerekıyor acaba yok ıc savasmıs yok evet cıkarsa ındırırlermıs o kadar kolaydı herhalde sızın devrınız bıttı son cırpınıslarınız artık

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evet0
hayır0
cevapla 17.01.2017 12:51
Vatan TOPRAK Vatan TOPRAK

Bütün çevirdikleri filim fırıldak'ın sebebi bu değilmi artık inşaallah tarihten silinecekler. Halkı salak yerine koyup bu kadar rezilliği yapıyorlar neymiş açık oy kullanılıyormuş başka tutunacakları bir şey kalmadı. sonları geldi

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evet3
hayır0
cevapla 17.01.2017 11:34
ihsan ihsan

bu chp idaresi fetö den cia dan aldığı talimatı yerine getiriyor yani ihanet içindeler burdan başsavcıya ihbar ediyorum chp ye ve idarecilerine soruşturma açsın

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evet9
hayır0
cevapla 17.01.2017 10:49
mehmet mehmet

CHP neden teröristlere ARKADAŞ diyor? CHP neden hep teröristlerin destekçisi oluyor? ülkemizdeki terör örgütleri neden hep partililerden çıkıyor? mecliste neden hep CHP teröristce hareketler yapıyor?

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evet8
hayır0
cevapla 17.01.2017 09:59
Ali Haydar Ali Haydar

chp fetonun parelelciler maşası vede hdp kullandığı parti durumunda ama ne yapsalarda Ülkem yeni Anayasayı çıkaracak isterimki chp idadın inşallah o ilk 4 maddede deyişsin kokuşmuş küflenmiş maddeler hiç bir işimize yaramaz.GÜZELİM ÜLKEM MASUM HALKIMIZ EN İYİLERİNE EN GÜZELLERİNE layıkız chp ve chp gibi düşünenler çatlasın patlasın

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evet7
hayır0
cevapla 17.01.2017 09:16
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