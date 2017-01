Balalel yapı!

lobisi, kirli planlarını siyaset üzerine de yaptı. Teröristbaşı Gülen, kaos çıkarmak için her yolu kullandı.Müftigil'in "Tuzluk koysam seçilir" sözleri hain yapının siyaseti dizayn etmekteki korkunç taktiklerini ortaya çıkardı. FETÖ operasyonunda gözaltına alınan Hakan Semerci 'nin itirafları ise üst aklın inanılmaz planlarını bir kez daha kanıtladı. Semerci, AK Parti'den istifa eden Kütahya Milletvekili İdris Bal 'ın danışmanıydı. Semerci, örgütünolduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. İtirafçı olunca serbest bırakıldı. Her şeyi anlattı. İstifa talimatını Gülen'den kendisinin getirdiğini açıkladı. İşte Semerci'nin sözleri:"Bal'ın 2013 ile 2014 yılları arasında danışmanlığını yaptım. Bal'ın istifası öncesinde ABD'ye giderek Gülen ile görüştüm. Gülen, Bal'ın istifa etmesi yönünde talimat verdi. Türkiye'ye döndükten sonra da Gülen'in emriyle akademisyen, yazar, siyasetçi ve iş adamlarıyla bir araya geldik. İdris Bal bu toplantılarda konuşma yaptı. Toplantılardaki iş adamları arasında İshak Alaton ve Boydak Holding CEO'su Memduh Boydak da vardı. Alaton ile 2-3 kez görüştüler." Semerci, Bal'a yapması gerekenleri ise Kütahya'daki örgüt abisinin söylediğini açıkladı. Semerci, şu ifadeleri kullandı."O dönem Bal'ın seçim bölgesi olan Kütahya'daki örgüt abisi, 'İstifa et. Kararı da Kütahya'da miting yaparak açıkla' dedi. Bal da öyle yaptı.Bal en çok da maddi yönden güçlü olan Hakan Şükür ile bir araya geliyordu" dedi."Tuzlukçu" İdris Bal parti kurma aşamasında İstanbul Boğazı'nda bir tekne turu yapmıştı! Semiramis 1 adlı teknede Ertuğrul Günay, Mehmet Baransu, İdris Naim Şahin ve Neval Sevindi gibi isimler vardı.İdris Bal, istifa ettikten sonra Demokratik Gelişim Parti adlı bir parti kurdu. Ardından Meclis'te basın açıklaması yapacağını duyurdu. Ancak salon bomboştu!