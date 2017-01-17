Balalel yapı!

FETÖ, siyasete de ayar vermeye kalktı! Bunun için “Tuzluk”çu vekillerinden İdris Bal’ı kullandı. Bal’ın danışmanı Hakan Semerci, itirafçı olup her şeyi anlattı: “Gülen, istifa talimatını bizzat bana ABD’de verdi. Siyasetçi, yazar ve işadamlarıyla buluşmamızı istedi. Dönüşte aralarında İshak Alaton ve Memduh Boydak’ın da bulunduğu grupla bir araya geldik. Sonra yeni parti kuruldu...”
Vaiz lobisi, kirli planlarını siyaset üzerine de yaptı. Teröristbaşı Gülen, kaos çıkarmak için her yolu kullandı. Gülen'in en yakınındakikişilerden biri olan Süleyman Hamit Müftigil'intelefon görüşmeleri, örgütün karanlık yüzünübir kez daha kanıtladı. Müftigil'in "Tuzluk koysam seçilir" sözleri hain yapının siyaseti dizayn etmekteki korkunç taktiklerini ortaya çıkardı. FETÖ operasyonunda gözaltına alınan Hakan Semerci'nin itirafları ise üst aklın inanılmaz planlarını bir kez daha kanıtladı. Semerci, AK Parti'den istifa eden Kütahya Milletvekili İdris Bal'ın danışmanıydı. Semerci, örgütün "Mahrem İmamı" olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. İtirafçı olunca serbest bırakıldı. Her şeyi anlattı. İstifa talimatını Gülen'den kendisinin getirdiğini açıkladı. İşte Semerci'nin sözleri:
DİREKTİFLER ÖRGÜT 'ABİ'SİNDEN
"Bal'ın 2013 ile 2014 yılları arasında danışmanlığını yaptım. Bal'ın istifası öncesinde ABD'ye giderek Gülen ile görüştüm. Gülen, Bal'ın istifa etmesi yönünde talimat verdi. Türkiye'ye döndükten sonra da Gülen'in emriyle akademisyen, yazar, siyasetçi ve iş adamlarıyla bir araya geldik. İdris Bal bu toplantılarda konuşma yaptı. Toplantılardaki iş adamları arasında İshak Alaton ve Boydak Holding CEO'su Memduh Boydak da vardı. Alaton ile 2-3 kez görüştüler." Semerci, Bal'a yapması gerekenleri ise Kütahya'daki örgüt abisinin söylediğini açıkladı. Semerci, şu ifadeleri kullandı.
ANKARA'DA BULUŞTULAR
"O dönem Bal'ın seçim bölgesi olan Kütahya'daki örgüt abisi, 'İstifa et. Kararı da Kütahya'da miting yaparak açıkla' dedi. Bal da öyle yaptı. Ardından, diğer istifacılarErtuğrul Günay, Haluk Özdalga, ErdalKalkan, Hami Yıldırım, İdris Naim Şahinve Hakan Şükür ile Ankara Esat'taki birrestoranda istifa sonrası değerlendirmetoplantısı düzenlendi. Bal en çok da maddi yönden güçlü olan Hakan Şükür ile bir araya geliyordu" dedi.
"Tuzlukçu" İdris Bal parti kurma aşamasında İstanbul Boğazı'nda bir tekne turu yapmıştı! Semiramis 1 adlı teknede Ertuğrul Günay, Mehmet Baransu, İdris Naim Şahin ve Neval Sevindi gibi isimler vardı.
İdris Bal, istifa ettikten sonra Demokratik Gelişim Parti adlı bir parti kurdu. Ardından Meclis'te basın açıklaması yapacağını duyurdu. Ancak salon bomboştu!
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