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saldırganı yakalandı!

Yılbaşı gecesi 'ya saldıran terörist Abdulkadir düzenlenen operasyonla İstanbul Esenyurt'ta bir sitede Kırgız vatandaşı arkadaşının evinde yakalandı.

Reina saldırganı yakalandı!
İstanbul'da yılbaşı gecesi ünlü gece kulubü 'da gerçekleştirdiği terör eylemiyle katliam yapan Ebu Muhammed Horasanı kod adlı Özbek asıllı terörist güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla Esenyurt'ta gizlendiği evde 3 kişiyle birlikte kıskıvrak yakalandı.

Beşiktaş Ortaköy'de yılbaşı gecesi bir gece kulübüne düzenlenen nın faili olduğu iddiasıyla aranan Abdülgadir 'un yakalandığı bildirildi.


Reina saldırganının yakalandığı yerden ilk görüntüler!

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri, Ortaköy saldırganının Esenyurt'ta bir adreste saklandığını belirledi. Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda şüpheli Abdülgadir Masharipov ile 1'i Kırgız asıllı erkek, 3'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi'ne götürüldü.

Öte yandan örgütün diğer hücrelerine yönelik de eş zamanlı operasyonların sürdüğü öğrenildi.

AHaber CANLI YAYIN

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  • 16 Ocak 2017, Pazartesi 00:13
YORUMLAR 9 yorum yapıldı

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terrim terrim

digerlerininde cezasi katile verilecek ceza kadar olsun katili koruyup kolladiklari icin onlarda katildir dahada beteri turkinsanini yok etmek devleti yok etmek islama dusmanlik ve yok etmek bunlara ne kadar ceza iskence versen azdir, insallah baglantilarniida kusarlarda kokleri kurur \ayyrica o binada baka kisi/komsu onlarlan irtibatli olmalari cok mumkun ayrica bu cezalar oyle olmaliki kim boyle teroristleri kouyup kollamaya kalkismadan once iyi dusundurecek bir ibretlik

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evet0
hayır0
cevapla 17.01.2017 02:14
Ramba Samba Ramba Samba

Önce konusturup Sonra ibreti alem icin Ellerini ve ayaklarini Ampute yapip . ömrünün sonuna kadar karni üstünde sürünsün

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evet0
hayır0
cevapla 17.01.2017 02:05
patriot patriot

kırgızistan ve özbekistanda yoksulluk ve dejenerasyon hat safhada. bu iki ülkeye vizeyi iptal edip tümünü sınırdışı etmeli. nato terör örgütünün arka bahçesi bu iki ülke, devletimiz gereken müdahaleleri yapmalı.

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evet0
hayır0
cevapla 17.01.2017 01:57
atat&#252;rk atatürk

tam asma zamani sonucta yapmis iste digerlerine ibret olur yoksa ciddiye kimse almaz avrupanin da nabzini ölcmüs oluruz

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evet0
hayır0
cevapla 17.01.2017 01:43
Abc Abc

Makyajini bile ihmal etmemis Aslan polisimiz,sol gozu biraz sonuk bakiyo yalniz ha bide dudaklarini daha dolgun yapabilirlersesoyle az saga bir iki yumruk bi kafa tam artist kerata!

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evet4
hayır0
cevapla 17.01.2017 00:50
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