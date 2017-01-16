Reina saldırganı yakalandı!

Beşiktaş Ortaköy'de yılbaşı gecesi bir gece kulübüne düzenlenen saldırının faili olduğu iddiasıyla aranan Abdülgadir Masharipov'un yakalandığı bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri, Ortaköy saldırganının Esenyurt'ta bir adreste saklandığını belirledi. Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda şüpheli Abdülgadir Masharipov ile 1'i Kırgız asıllı erkek, 3'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi'ne götürüldü.
Öte yandan örgütün diğer hücrelerine yönelik de eş zamanlı operasyonların sürdüğü öğrenildi.
AHaber CANLI YAYIN
kalan karakter 1000
digerlerininde cezasi katile verilecek ceza kadar olsun katili koruyup kolladiklari icin onlarda katildir dahada beteri turkinsanini yok etmek devleti yok etmek islama dusmanlik ve yok etmek bunlara ne kadar ceza iskence versen azdir, insallah baglantilarniida kusarlarda kokleri kurur \ayyrica o binada baka kisi/komsu onlarlan irtibatli olmalari cok mumkun ayrica bu cezalar oyle olmaliki kim boyle teroristleri kouyup kollamaya kalkismadan once iyi dusundurecek bir ibretlik
Önce konusturup Sonra ibreti alem icin Ellerini ve ayaklarini Ampute yapip . ömrünün sonuna kadar karni üstünde sürünsün
kırgızistan ve özbekistanda yoksulluk ve dejenerasyon hat safhada. bu iki ülkeye vizeyi iptal edip tümünü sınırdışı etmeli. nato terör örgütünün arka bahçesi bu iki ülke, devletimiz gereken müdahaleleri yapmalı.
tam asma zamani sonucta yapmis iste digerlerine ibret olur yoksa ciddiye kimse almaz avrupanin da nabzini ölcmüs oluruz
Makyajini bile ihmal etmemis Aslan polisimiz,sol gozu biraz sonuk bakiyo yalniz ha bide dudaklarini daha dolgun yapabilirlersesoyle az saga bir iki yumruk bi kafa tam artist kerata!
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.