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Pedofil 'li partiden ihraç edilecek

Antalya’da geçen hafta suçundan tutuklanan üyesi Recep M.’nin partiden ihraç edilmesi için disiplin süreci başlatıldı. Daha önce inkar edilse de CHP'den yapılan açıklamada söz konusu şahsın parti üyesi olduğu belirtildi.

Pedofil CHPli partiden ihraç edilecek

'ta 10 Ocak'ta suçlamasıyla gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan yerel gazete sahibi Recep M.'nin üyesi olduğu 'den ihraç edilmesi için disiplin süreci başlatıldı.







CHP'DEN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan CHP İl Başkanı Mustafa Erdem, "Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde yürütülen 'çocuk istismarı' soruşturmasıyla, gazetecilik mesleği veya siyasi kurumlar arasında bir bağ kurulmaya çalışılması, temel hukuk bilgisinden ve gazetecilik ahlakından yoksunluğun göstergesidir. Partimizin; yargıya intikal etmiş bu olayla ve tutuklanan şahısla, şahsın parti üyesi olması dışında hiçbir ilgisi ve bağlantısı yoktur. Olayın kamuoyuna yansımasının ardından, soruşturmada tutuklanan R.M.'nin üyesi olduğu CHP Manavgat İlçe Başkanlığımız ve Antalya İl Başkanlığımız, derhal disiplin sürecini başlatmıştır. Adı geçen şahıs, tedbirli olarak, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmiş durumdadır" ifadelerine yer verdi.

"ADI GEÇEN KİŞİYİ KORUMUYORUZ"
Olayın üstünün örtülmeye ya da adı geçen kişinin korunmaya çalışılması gibi bir durumun söz konusu olmadığı kaydedilen açıklamada şöyle denildi: "Adli soruşturma yürümektedir. Partimiz de disiplin sürecini yürütmektedir. Tüm bunlar ortadayken; suçun şahsiliği ilkesi yok sayılarak, olayı bir partiye veya bir meslek alanına mal etmeye çalışmak, karalama çabasından öte bir anlam taşımaz, taşımayacaktır. Partimizin tüzel kişiliğini hedef alan, hakaret ve gerçek dışı unsurlar içeren haberlerle ilgili de gereken hukuki süreç başlatılacaktır."
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  • 16 Ocak 2017, Pazartesi 10:04
YORUMLAR 16 yorum yapıldı

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KARTAL KARTAL

YUUUUUUUUHHHHHHHH REZİLLER PARTİSİİİİİİİİİ..............................

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evet1
hayır1
cevapla 17.01.2017 00:12
kulak kuscu kulak kuscu

sübyancı deyin geçsin. pedofil yabancı kelime.

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evet0
hayır0
cevapla 16.01.2017 21:31
ismail ismail

1930 larda istanbul'da eroin üreten üç fabrika bulunduğunu... bu işletmelerin yönetim kurullarında dönemin saygın chp li isimlerinin yer aldığını... Türkiye'nin o dönemde bu fabrikalar nedeniyle büyük bir uluslararası baskıya maruz kaldığını biliyor muydunuz? Overdose Türkiye mutlaka okuyun okuyun ki bu chp iyi tanıyın başımıza ne geliyorsa bunlardan.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır1
cevapla 16.01.2017 21:05
birsu birsu

Allah seni kahretsin pislik.

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evet2
hayır0
cevapla 16.01.2017 20:36
Adnan Adnan

Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim.Atalarımız ne güzel söylemiş.Yukarıdaki yan yana çekilmiş resimlere bak,ne kadar birbirlerine yakışmışlar.Bence bu resimlerin tümünü chp genel merkezine girişine asmalılar,asmalılarki mevcut chp artık genel başkanlarını gizli şantaj kasetleri ile değiştiren,Ülkenin birliğini bozacak her türlü yalan ve iftira provakasyonları üreterek Halkı sokağa dökmeye çalışan,üyelerinin sapıklıktan hapse atılır hale nasıl geldiğini partililerin görüp ve gerçek chp,ye nasıl dönebileceklerini,partide nasıl bir temizliğin yapılması gerektiğini anlamaları için.Bir not sakın bu temizliği yapmadan Anıt Kabire Atamızın huzuruna gidip;biz Senin partiniziz; demek gibi büyük takkiyeye kalkışmasınlar, Atamızın sizleri her an huzurundan kovmanın sınırındasınız.

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evet2
hayır0
cevapla 16.01.2017 19:41
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