Mahrem abilere ByLock yasağı...

Fetullahçı Terör Örgütü'nünTSK'daki askerlerleilgilenmesi için görevlendirdiğimahrem abilerin,örgütün "ByLock,Eagle" gibi yazılımlarınıhiç kullanmadığı, askeripersonelle evlerinde görüşerek örgüttalimatlarını ilettikleri ortaya çıktı.Konya'da, FETÖ'nün TSK yapılanmasınayönelik soruşturmada deşifreedilen, aralarında pilotların da bulunduğusubay ve astsubay sayısı 251'eulaştı. 4'üncü dalgada gözaltına alınan71 kişiden 15'i tutuklanırken, 50TSK personeli de itirafçı olup, örgütünyapısı hakkında bilgi verdi.Örgütün "ByLock, Eagle" gibigizli yazılımlarını kullanmayan veolası bir ikinci kalkışma için hazırdabekletildiği düşünülen 251 subay veastsubay, FETÖ'nün mahrem abilerinide deşifre etti.
'BİRBİRLERİNİ TANIMAZLAR'
'Salih' kod adlı mahrem abi, deşifre olmamak için aldıkları talimatla "ByLock, Eagle" gibi haberleşme programlarını hiç kullanmadıklarını, kontörlü telefonlar aracılığıyla askerlerle haberleştiklerini anlattı. 16 yıldır örgüte eleman kazandırdığını ve 7 yıldır TSK yapılanmasında mahrem abi olarak görev yaptığını ifade eden Salih kod adlı zanlı şu bilgileri verdi: "TSK'da ilgilendiğim, albay, yüzbaşı gibi üst rütbedeki kişileri sohbet ortamı yerine haftada bir kez evimde toplantıya çağırırdım. Çok gerekli olursa birbirimizi kontörlü telefondan arayarak görüşme yapardık. Örgüt 2014'ten sonra ByLock ve Eagle uygulamaları kullandı. Ama bizim bu uygulamaları kullanmamız yasaktı. İlgilendiğim subaylar birbirlerini tanımaz, yanımda da hiç karşılaşmazlardı. Hepsiyle farklı günlerde özel olarak ilgilenir, evime geldiklerinde de araçlarını farklı caddeye park etmelerini isterdim."
LÜKS OTELDE MORAL TATİLİ
Örgütün, farklı zamanlarda kendilerini motive etmek amacıyla sosyal faaliyetler yaptığını belirten mahrem abi, Nevşehir'de yılda 2 kez aileli tatil programına katıldıklarını anlattı. Farklı illerden TSK mahrem abilerinin de otele geldiğini, burada Fetullah Gülen'in konuşmalarının yer aldığı CD'lerin kendilerine izletildiğini söyleyen itirafçı, 15 Temmuz'dan 3 gün sonra, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı imamı F.G. ile değerlendirme toplantısı yaptıklarını belirterek, "Darbe girişiminden sonra askeri öğrencilerin 3 ay evimize gelmemeleri gerektiği kararını aldık. Örgüt toplantıları yaptığımız öğrenci evini de boşaltıp kapattık" dedi.
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