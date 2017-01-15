FETÖ ve PKK aynı çetenin müşterisi çıktı

Geçtiğimiz günlerde, İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğü, İstanbul merkezli göç güzergahı üzerinde bulunan 13 ülkenin polis teşkilatlarıyla işbirliği halinde yaptığı operasyonda, Türkiye'de 40 şüphelinin adreslerine baskın düzenledi. Operasyonun Balkanlardaki irtibatlarına yönelik çalışmalar devam ederken 60'ın üzerinde şüpheli hakkında soruşturma yürütülüyor. İlk etapta gözaltına alınan şüphelilerden mahkemeye çıkarılanların 35'i tutuklandı, 5'i adli kontrolle serbest bırakıldı.
İLK İHBARLAR NİSAN'DA GELDİ
Operasyonun detayları şöyle:
Geçen yıl Nisan'da Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü'ne hem PKK'lıları hem de göçmenleri kaçıran bir şebekeye yönelik ihbarlar gelmeye başladı. İhbarlar, Mayıs'ta da tekrarlanırken, şebekenin PKK'lı teröristleri kaçırdığına yönelik net bilgiler de emniyete ulaştı. Bunun üzerine terörle mücadele ve istihbarat birimleriyle görüşüldü. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ise bir ihbar daha yapıldı. Bu ihbar, aynı şebekenin FETÖ mensuplarını da kaçırdığı yönünde bilgiler içeriyordu. Tüm bu bilgileri değerlendiren yetkililer inceleme çalışmalarını tamamladıktan sonra, İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğü, geçen yıl 29 Eylül'de ilk etapta 17 kişiye yönelik teknik ve fiziki takip başlattı.
Elde edilen ilk bilgilere göre O.K. ve kardeşleri etrafında kümelenmiş büyük bir şebeke ortaya çıktı. Soruşturma derinleştikçe şebekenin Şanlıurfa, özellikle Viranşehir ve Bitlis ile Bingöl, Gaziantep ve Mardin'de yoğunlaştığı dikkati çekti. Şebeke üyeleri, "3-5 bin Euro'ya istediğiniz yere göndeririz" diyordu. Anlaştıklarını, önce İstanbul'a sonra, Türkiye'den vize istemeyen Kosova, Arnavutluk'a gönderiyorlardı. Bu kişiler, Arnavutluk, Karadağ, Bosna- Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'a sokuluyor, bu hat üzerinden bağlantıları da kullanılarak Avrupa ülkelerine götürüyorlardı. Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemediği için bu trafik nedeniyle suç da oluşmuyordu.
13 ÜLKEYLE BİLGİLER PAYLAŞILDI
Bu tespitler sonrasında emniyet birimleri, göçmenlerin rotasındaki ülkelerle hareket etme kararı aldı. Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Kosova, Arnavutluk, Karadağ, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Slovenya, Macaristan, Avusturya, Almanya ve İtalya'dan oluşan 13 ülkeyle işbirliği yapıldı, anlık bilgi paylaşımında bulunuldu. O ülkeler de kendi sınırlarındaki hedef şüphelileri tespit etti.
Şebeke adına göçmen temin eden ve bazı terör örgütleriyle işbirliği içinde olduğu tespit edilen Afganistan uyruklu İzetullah Rahman da yakalandı.
İstanbul'da şebeke içinde aktif rol alan E. K.'nin FETÖ ile irtibatlı olduğuna ilişkin ihbarlara konu olduğu ve bununla ilgili de Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce hakkında tahkikat yapıldığı belirlendi. H.D. tarafından organize edilen ve sahte belge kullanılarak Yunanistan'a kaçırılan Gülüşan Taşkıran'ın halen PKK terör örgütü adına eylemde bulunmaktan arandığı tespit edildi. Yakalananlardan iki kişinin FETÖ üyesi olduğu tespit edildi. FETÖ üyesi olmaktan aranan 2 polisin de Makedonya'ya gönderildiği ortaya çıktı.
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