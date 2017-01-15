TBMM Genel Kurulu'nda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi üzerindeki görüşmelere devam ediliyor.
15. maddenin görüşmelerinin tamamlanmasından sonra oy verme işleminde CHP milletvekilleri kendilerince farklı bir eyleme imza attı.
KABİNDE OYALANDILAR
Önce oy vermeye gitmeyen CHP'li vekiller, daha sonra hep birlikte kabinlere gitti. Oy kabinlerine giren CHP milletvekilleri, kabinde zaman geçirerek oylamayı yavaşlattı ve kabin önünde uzun kuyruklar oluştu.
OYLAMA 2 SAAT SÜRDÜ
Normal şartlarda 45 dakika süren madde oylaması, eylem nedeniyle 2 saatte tamamlandı.
Bunun üzerine Meclis Başkan vekili Ahmet Aydın, oylamaya gereken önemi vermeleri, oy vermeyeceklerse duyurmaları uyarısında bulundu.
"DAHA ÖNCE DÜŞÜNMEDEN Mİ OY VERDİNİZ.."
Uyarılarının dikkate alınmadığını gören Aydın, bir milletvekilinin "Düşünüyoruz" demesi üzerine, "Bundan önce düşünmeden mi oy verdiniz" diyerek takıldı.
kalan karakter 1000
Yazık ya bunlardan bu memlekete kesinlikle hayır gelmez. Bunlar bu kafayla zaten kıyamete kadar iktidar yüzü göremezler
rezil insanlar türkiyenin düsmanlari
CHP halkın nezdindeki itibarını tamamen kaybetti. Bu adamlar herşeyi çocuk oyunu sanıyor. Gelecek seçimde barajı aşabileceklerini sanmıyorum.
ne basit insanlar ulkesine hizmet etmek yerine 5 yasin da cocuk zekalasi ile seytanlik yapiyorlar ulke zor gunler de bunlar kavga rezillik pesin de insan bu kadar basit mi olur maden dusunmek icin zaman gerek ise nasil vekil oluyorsun beyin yok demek bu kadar zaman kaybina ne gerek var tam hain bunlar ulke asla ileri gitsin istemez cumhurbaskani yargilansin der kanun gelir hayir der insan bu kadar dønek mi olur
merak etmeyin ben seçmen olarak chp yi yakından izliyorum..! oy zamanı bu salaklara kim oy verecek.!!
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