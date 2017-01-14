Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Çıkışta gazetecilere önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs konusunda da net konuştu:



Garantör ülkeler istikrarlı bir yerde değil. Şimdi burada Kuzey Kıbrıs yoğun bir çalışma içerisinde. Samimiyet ortaya koyuyor. Güney Kıbrıs ve garantör ülke olarak Yunanistan hala farklı beklentiler içerisindeler. Garantiler, güvenlik noktasında Türkiye'nin olmadığı garantörlüğü beklemeyin dedik. Güvenlikte de, biz daha önce belirlendiği gibi Güney Kıbrıs ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni eşit oranda asker bulunduracağız. Biz ilanihaye (sonsuza kadar) oradayız.



Maraş'ı tamamen halkın istifadesine sunmak istiyorsanız Erenköy-Güzelyurt birleştirilip KKTC'ye bırakılır, açık-kapalı Maraş Güney Kıbrıs'a bırakılır. Karpaz'ın bir bölümü bize bırakılsın derlerse böyle bir şey söz konusu olamaz. Sahil şeridinde şu kadar olsun bu kadar olsun diyorlar, Annan planının artık geçerliliği yok. Bir dönem KKTC başkanlık yapıp dört dönem Rumlar yapacak diyorlar, böyle bir şey de söz konusu olamaz. Bir dönem Türk tarafı yönetimi alacak iki dönem Rum yönetimi alacak, adil olan budur dedik.



Kürsü adabına uygun bir şekilde herkesin demokratik hakkını kürsüde kullanması gerekir. Ne yazık ki başından itibaren böyle gelişmedi. 8 madde kabul edildi. Bu hafta biteceğine inanıyorum. Sonra da zaten asıl sahibine gidecek.



330 aşılırsa 330'dan sonra millet bana gelsin, bu işin asıl sahibi benim diyor. Meydanlarda ne sözü verilmişti, anayasa sözü verilmişti. Türkiye'de eğer tek adamlık konuşulacaksa, bugüne kadar uygulamasını yapan zaten CHP'dir. Kuruluşundan beri tek adam üzerine gelmiştir, daha da üzerine gitmiştir. Onlar da hem valilik hem belediye başkanlığı yapan kişiler vardı..



Gelişmiş ülkelerde başkanlık ya da yarı başkanlık gibi sistemlerin oturduğunu görüyoruz. Eninde sonunda işin gelip dayanacağı yer başarılı siyasilerdir. Yönetici, siyasetçi başarılıysa netice almak mümkün değil. Biz zaten parlamenter demokrasiyi uyguluyoruz. Yani sağa sola bunu çekmenin manası yok. Burada da alınan neticeler ortada. İş gelip nereye dayanıyor, siyasetçilere.



Koalisyonlardan netice alabildik mi, neredeyse 15 ay ortalamayla hükümetler gördük. 15-16 ay ortalamayla yaşanan bir süreçte istikrar olur mu. İstikrar yoksa netice alınabilir misiniz.



MEDCEZİR GİBİ

Dolar ve Euro, Medcezir hareketi gibi oldu. Bir konuşmada iniyor, bir konuşmada çıkıyor. Hükümetteki ve benim danışman arkadaşlarımız bir araya gelecek. Ama ben milletime çağrı yapıyorum, kimse döviz biriktirmesin, TL'ye dönüştürsün. TL'ye dönüştürülürse piyasalar rahatlayacaktır. Yerli parayla ithalat ve ihracatın yapılması konusunda anlaşma yaptığımız ülkeler var, o da uygulamaya geçince baskının azalacağına inanıyorum.