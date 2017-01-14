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’nın himayesinde!

Terörle mücadelede sınır tanımadığını her fırsatta dile getiren 'dan bugün gelen görüntü, hiç şaşırtmadı.

PKK Almanya’nın himayesinde!

Terör örgütü 'nın propagandasını yapmak üzere sokağa çıkan terör yandaşlarına Alman hükümetince özel polis kalkanı görevlendirildi. Düsseldorf şehrinde PKK'lı teröristlerin yaptığı yürüyüşte kalleşleri himayesi altına aldı.

ALMANYA PKK, FETÖ, DHKP-C'NİN ANAVATANI OLDU
Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a kapılarını ardına kadar açan Dündar'a ayrıca oturma izni vermişti.

OSMANLI BAYRAĞINA YASAK, PAÇAVRALAR SERBEST
Almanya'nın Nürnberg yakanlarındaki Fürth şehrinde, 1817 yılından bu yana Eylül ayında yapılan Hasat Bayramı kortejinde yer alan Türk Birliği ekibindeki Berlin Mehter takımının taşıdığı 3 hilalli Osmanlı sancağı Fürth Belediyesince yasaklandı.
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  • 14 Ocak 2017, Cumartesi 20:47
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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TC Dostlar b&#246;yle yapmaz TC Dostlar böyle yapmaz

Alman Polisi "biz gösteri yapan herkesi koruyoruz" diye bir savunmada bulunamaz. Acikca posterleri gözüken bu kisi terör sucundan Türkiyede ceza evinde yatmaktadir. Anlasiliyorki Almanlar terörle mücadelede Türkiye ile isbirligi yapmak yerine onlari korumayi tercih ediyorlar. Bu tutum bunlarin dost olmadiklarini gösteriyor..!

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 15.01.2017 00:13
Alp Alp

Yedi yüz yıl evvel bir devlet kurdu. Osmanlı adını arşa duyurdu. Her asra Türklüğün mührünü vurdu. Aslı Türk, nesli Türk Osmanlıyız biz Mehterler çalınca hünkar enbaşta Estergon, Kanije, Budin, Mohaç'ta OSMANLININBÜYÜKLÜĞÜNDEN KAYNAKLANIYOR TARİHTE BÜYÜKTÜK ŞİMDİDE GÜÇLÜYÜZ.

Aynı Görüşte misiniz?
evet8
hayır1
cevapla 14.01.2017 21:25
memo memo

schwein lar

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır1
cevapla 14.01.2017 20:56
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