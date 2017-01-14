PKK Almanya’nın himayesinde!

Terör örgütü PKK'nın propagandasını yapmak üzere sokağa çıkan terör yandaşlarına Alman hükümetince özel polis kalkanı görevlendirildi. Düsseldorf şehrinde PKK'lı teröristlerin yaptığı yürüyüşte Alman polisi kalleşleri himayesi altına aldı.
ALMANYA PKK, FETÖ, DHKP-C'NİN ANAVATANI OLDU
Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a kapılarını ardına kadar açan Almanya Dündar'a ayrıca oturma izni vermişti.
OSMANLI BAYRAĞINA YASAK, PAÇAVRALAR SERBEST
Almanya'nın Nürnberg yakanlarındaki Fürth şehrinde, 1817 yılından bu yana Eylül ayında yapılan Hasat Bayramı kortejinde yer alan Türk Birliği ekibindeki Berlin Mehter takımının taşıdığı 3 hilalli Osmanlı sancağı Fürth Belediyesince yasaklandı.
kalan karakter 1000
Alman Polisi "biz gösteri yapan herkesi koruyoruz" diye bir savunmada bulunamaz. Acikca posterleri gözüken bu kisi terör sucundan Türkiyede ceza evinde yatmaktadir. Anlasiliyorki Almanlar terörle mücadelede Türkiye ile isbirligi yapmak yerine onlari korumayi tercih ediyorlar. Bu tutum bunlarin dost olmadiklarini gösteriyor..!
Yedi yüz yıl evvel bir devlet kurdu. Osmanlı adını arşa duyurdu. Her asra Türklüğün mührünü vurdu. Aslı Türk, nesli Türk Osmanlıyız biz Mehterler çalınca hünkar enbaşta Estergon, Kanije, Budin, Mohaç'ta OSMANLININBÜYÜKLÜĞÜNDEN KAYNAKLANIYOR TARİHTE BÜYÜKTÜK ŞİMDİDE GÜÇLÜYÜZ.
schwein lar
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.