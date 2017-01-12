CHP'li vekilin AK Parti'li vekile saldırdığı anlar kamerada

CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi'deki anayasa değişikliği teklifinin görüşmelerini engellemek için provokasyonlarını sürdürüyor.

Dün akşam önce kürsüyü ve oy kullanma bölümünü işgal eden CHP'liler Gazi Meclis'i adeta ringe çevirdiler. AK Parti'li vekillere fiziki saldırılarda bulunan CHP'lilerden biri de Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'ydı.



Hedef alarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin'e saldıran Kara attığı yumrukla Fatih Şahin'in burnunu kırdı. Hastaneye kaldırılan Şahin acil ameliyata alındı.



SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Türkiye demokrasisinin kalbi gazi Meclis'te vandalizm görüntüleri sergileyen CHP'li Nefi Kara'ya sosyal medyadan tepki yağdı. #KalleşNefiKara etiketi Twitter'da gündem oldu.



