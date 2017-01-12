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CHP'li vekilin AK Parti'li vekile saldırdığı anlar kamerada

CHP'li vekiller anayasa değişikliği görüşmeleri sırasında Meclis'i karıştırdı. AK Partili vekillere fiziki saldırılarda bulunan CHP'lilerden Antalya Milletvekili attığı yumrukla AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 'in burnunu kırdı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi'deki anayasa değişikliği teklifinin görüşmelerini engellemek için provokasyonlarını sürdürüyor.

Dün akşam önce kürsüyü ve oy kullanma bölümünü işgal eden CHP'liler Gazi Meclis'i adeta ringe çevirdiler. AK Parti'li vekillere fiziki saldırılarda bulunan CHP'lilerden biri de Antalya Milletvekili Niyazi 'ydı.

Hedef alarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 'e saldıran Kara attığı yumrukla Fatih Şahin'in burnunu kırdı. Hastaneye kaldırılan Şahin acil ameliyata alındı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
Türkiye demokrasisinin kalbi gazi Meclis'te vandalizm görüntüleri sergileyen CHP'li Nefi Kara'ya sosyal medyadan tepki yağdı. #KalleşNefiKara etiketi Twitter'da gündem oldu.
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  • 12 Ocak 2017, Perşembe 16:59
YORUMLAR 6 yorum yapıldı

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avcı avcı

mecliste burun kırana ceza yokmu.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 13.01.2017 00:08
Ahmet Ahmet

Demokrasilerde millet iradesinin üstünde herhangi bir zümre veya her hangi bir güç yoktur millet ne istiyorsa o yapılır.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 12.01.2017 21:43
memo memo

chpkk dan baska ne beklenirki

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 12.01.2017 19:38
temel temel

ne kadar hayvan varmis onu gørduk onun icin vekil olmadan ønce herkes kurs yada okula gidecek bu insan adam gibi konusur ulkesine hizmet edebilir diye belge alacak dunya rezil etmek den ne anliyor bu hainler sorunun var ise meydan var cik halka anlat pkk dan bunlarin hic farki yok pkk dag da bunlar meclis de

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 12.01.2017 18:53
Alp Alp

Bu hareketler Türk insanının hasletlerine yakışmıyor.

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır1
cevapla 12.01.2017 17:14
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