CHP'li vekilin AK Parti'li vekile saldırdığı anlar kamerada

CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi'deki anayasa değişikliği teklifinin görüşmelerini engellemek için provokasyonlarını sürdürüyor.
Dün akşam önce kürsüyü ve oy kullanma bölümünü işgal eden CHP'liler Gazi Meclis'i adeta ringe çevirdiler. AK Parti'li vekillere fiziki saldırılarda bulunan CHP'lilerden biri de Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'ydı.
Hedef alarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin'e saldıran Kara attığı yumrukla Fatih Şahin'in burnunu kırdı. Hastaneye kaldırılan Şahin acil ameliyata alındı.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
Türkiye demokrasisinin kalbi gazi Meclis'te vandalizm görüntüleri sergileyen CHP'li Nefi Kara'ya sosyal medyadan tepki yağdı. #KalleşNefiKara etiketi Twitter'da gündem oldu.
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mecliste burun kırana ceza yokmu.
Demokrasilerde millet iradesinin üstünde herhangi bir zümre veya her hangi bir güç yoktur millet ne istiyorsa o yapılır.
chpkk dan baska ne beklenirki
ne kadar hayvan varmis onu gørduk onun icin vekil olmadan ønce herkes kurs yada okula gidecek bu insan adam gibi konusur ulkesine hizmet edebilir diye belge alacak dunya rezil etmek den ne anliyor bu hainler sorunun var ise meydan var cik halka anlat pkk dan bunlarin hic farki yok pkk dag da bunlar meclis de
Bu hareketler Türk insanının hasletlerine yakışmıyor.
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