Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın milletvekillerinin sorularını yanıtlamasının ardından, üçüncü maddenin gizli oylamasına geçildi.

AK Parti milletvekilleri, oylama sırasında CHP'lilerin görüntü çekmemesi için kabinlerin ön tarafında durunca, CHP milletvekilleri buna tepki gösterdi.



Bunun üzerine başlayan tartışma, daha sonra yumruklaşmaya kadar varan kavgaya dönüştü. Kavga eden milletvekillerini araya giren arkadaşları ayırdı. Milletvekillerini divanın önünü boşaltmaları yönünde sık sık uyaran Başkanvekili Ahmet Aydın, ikazlarına uyulmaması üzerine oylama işlemini durdurdu.



AK PARTİ MİLLETVEKİLİ BALTA'YI AYAĞINDAN ISIRILDI

Meclis'te çıkan kavga sonrası, sosyal medya paylaşım sitesi Twitter'dan açıklamada bulunan AK Parti Trabzon Milletvekili Muharrem Balta, ayağından ısırıldığını belirtti. Kendisini CHP'li bir milletvekilinin ısırdığını söyleyen Balta, "TBMM de CHP li milletvekili tarafından ayağımdan ısırıldım.Arkadaşlar merak etmeyin bütün aşıları yaptırdım." sözlerini kullandı.

















