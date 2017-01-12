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'li vekil li Balta'nın bacağını ısırdı

Yeni anayasa çalışmalarını baltalamak için 'de kavga çıkaran 'liler, li vekillere saldırdı. Yaşanan arbedede gözü dönmüş bir CHP'li vekil, AK Parti Trabzon milletvekili 'yı bacağından ısırdı.

CHPli vekil AK Partili Baltanın bacağını ısırdı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın milletvekillerinin sorularını yanıtlamasının ardından, üçüncü maddenin gizli oylamasına geçildi.

milletvekilleri, oylama sırasında 'lilerin görüntü çekmemesi için kabinlerin ön tarafında durunca, CHP milletvekilleri buna tepki gösterdi.

Bunun üzerine başlayan tartışma, daha sonra yumruklaşmaya kadar varan kavgaya dönüştü. Kavga eden milletvekillerini araya giren arkadaşları ayırdı. Milletvekillerini divanın önünü boşaltmaları yönünde sık sık uyaran Başkanvekili Ahmet Aydın, ikazlarına uyulmaması üzerine oylama işlemini durdurdu.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ BALTA'YI AYAĞINDAN ISIRILDI
Meclis'te çıkan kavga sonrası, sosyal medya paylaşım sitesi Twitter'dan açıklamada bulunan AK Parti Trabzon Milletvekili Muharrem Balta, ayağından ısırıldığını belirtti. Kendisini CHP'li bir milletvekilinin ısırdığını söyleyen Balta, " de CHP li milletvekili tarafından ayağımdan ısırıldım.Arkadaşlar merak etmeyin bütün aşıları yaptırdım." sözlerini kullandı.
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  • 12 Ocak 2017, Perşembe 09:39
YORUMLAR 33 yorum yapıldı

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misafir misafir

CHP artık gerçekleri görmeye başladı bu saldırıların asıl sebebi bu anayasa kabul edilirse artık CHP ye iktidar yolu kapandı demektir zaten cumhuriyet tarihine bakıldığında tek partili dönem hariç kaç kez iktidar olmuşlar.........

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır1
cevapla 12.01.2017 15:09
UzakSes UzakSes

CHP siyasi parti degil ki - ama ingiliz-Usagi! Yeni Anayasaya acilen eklenmeli... "Kuduz-Asisi olmadan Meclise girmek yasaktir", diye. Hobbitler-Toplulugu!

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır1
cevapla 12.01.2017 15:00
ado ado

sayın vekilm hemen bir kuduz aşı yaptırın

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır1
cevapla 12.01.2017 14:55
ismail ismail

köpeklerden vekil oluyorsa kedilere de kontenjan ayrılsın

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır1
cevapla 12.01.2017 14:50
Ahmet Ahmet

Aşıları yaptırmak lazım.

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır1
cevapla 12.01.2017 14:23
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