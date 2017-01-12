Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın milletvekillerinin sorularını yanıtlamasının ardından, üçüncü maddenin gizli oylamasına geçildi.
AK Parti milletvekilleri, oylama sırasında CHP'lilerin görüntü çekmemesi için kabinlerin ön tarafında durunca, CHP milletvekilleri buna tepki gösterdi.
Bunun üzerine başlayan tartışma, daha sonra yumruklaşmaya kadar varan kavgaya dönüştü. Kavga eden milletvekillerini araya giren arkadaşları ayırdı. Milletvekillerini divanın önünü boşaltmaları yönünde sık sık uyaran Başkanvekili Ahmet Aydın, ikazlarına uyulmaması üzerine oylama işlemini durdurdu.
AK PARTİ MİLLETVEKİLİ BALTA'YI AYAĞINDAN ISIRILDI
Meclis'te çıkan kavga sonrası, sosyal medya paylaşım sitesi Twitter'dan açıklamada bulunan AK Parti Trabzon Milletvekili Muharrem Balta, ayağından ısırıldığını belirtti. Kendisini CHP'li bir milletvekilinin ısırdığını söyleyen Balta, "TBMM de CHP li milletvekili tarafından ayağımdan ısırıldım.Arkadaşlar merak etmeyin bütün aşıları yaptırdım." sözlerini kullandı.
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CHP artık gerçekleri görmeye başladı bu saldırıların asıl sebebi bu anayasa kabul edilirse artık CHP ye iktidar yolu kapandı demektir zaten cumhuriyet tarihine bakıldığında tek partili dönem hariç kaç kez iktidar olmuşlar.........
CHP siyasi parti degil ki - ama ingiliz-Usagi! Yeni Anayasaya acilen eklenmeli... "Kuduz-Asisi olmadan Meclise girmek yasaktir", diye. Hobbitler-Toplulugu!
sayın vekilm hemen bir kuduz aşı yaptırın
köpeklerden vekil oluyorsa kedilere de kontenjan ayrılsın
Aşıları yaptırmak lazım.
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