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'ta operasyonu

Terörle mücadele kapsamında 'ta yapılan operasyonda 28 kişi gözaltına alındı.

PKKya dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

'ın Cizre ilçesinde terör örgütü 'ya yönelik operasyonda 28 kişi gözaltına alındı.

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Cizre'deki çeşitli adreslere terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 28 kişi gözaltına alınırken, aramalarda 2 av tüfeği, 39 av tüfeği fişeği ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Çalışmada bir cinayet şüphelisi de yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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  • 11 Ocak 2017, Çarşamba 15:25
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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mehmet mehmet

sağ alsanızda girdikleri yerden sağ çıkarmayın lanetleri.

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cevapla 11.01.2017 16:35
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