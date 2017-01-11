Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 28 kişi gözaltına alındı.
Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Cizre'deki çeşitli adreslere terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 28 kişi gözaltına alınırken, aramalarda 2 av tüfeği, 39 av tüfeği fişeği ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
Çalışmada bir cinayet şüphelisi de yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
kalan karakter 1000
sağ alsanızda girdikleri yerden sağ çıkarmayın lanetleri.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.