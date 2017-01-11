Kıbrıs müzakerelerinde flaş gelişme

Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için İsviçre'deki Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde devam eden müzakerelerin son gününde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lideri Nikos Anastasiadis kendi haritalarını sundu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, haritalar, iki tarafın harita uzmanlarının kontrollerinin ardından BM'nin çelik kasasına alınarak kilitlendi.

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, bugün düzenlediği basın toplantısında, Kıbrıs'taki tarafların kendi haritalarını bugün sunacaklarını, haritaların BM'nin muhafazası altında olacağını ve kamuoyuyla paylaşılmayacağını duyurmuştu.

Eide, bazı medya organlarında yayınlanan haritaların gerçeği yansıtmadığını, konunun çok hassas olduğunu, haritayı sadece Kıbrıslı iki lider ve iki harita uzmanı ve kendisi de dahil sadece beş kişinin göreceğini belirtmişti.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu da bugün BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, "Toprak oranı konusunda Mont Pelerin'de sağlanan bir uzlaşı vardı. Rum tarafının yüzde 28,2 ve Türk tarafının yüzde 29,2 diye yakınlaşması söz konusuydu. Taraflar bu çerçevede BM'ye haritalarını sunacaklar" ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs konusunda yarın gerçekleştirilecek uluslararası konferans öncesi saat 09.35'te İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile BM Cenevre Ofisi'nde bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kıbrıs meselesine çözüm bulunması için Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin İyi Niyet Misyonu çerçevesinde sürdürülen çabalar son aşamasına gelmiştir. Bu kapsamda garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık ile Ada'daki iki tarafın katılımıyla Cenevre'de 12 Ocak 2017 tarihinde Kıbrıs Konferansı gerçekleştirilecektir" denildi.