BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, Cenevre'de düzenlenecek Kıbrıs konusundaki uluslararası konferansın, garantör ülke dışişleri bakanlarının katılımıyla yarın gerçekleşeceğini açıkladı.
'HARİTALAR BM MUHAFAZASI ALTINDA'
Eide, Cenevre'de devam eden Kıbrıs müzakerelerinde tarafların kendi haritalarını bugün sunacaklarını, haritaların BM'nin muhafazası altında olacağını ve kamuoyu ile paylaşılmayacağını duyurdu.
BM Genel Sekreteri Eide, Kıbrıs müzakerelerinde uzun zamandır görüşülen bazı konularda çözüme ulaşıldığını söyledi.
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