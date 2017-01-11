Yol Durumu
  1. Terör propagandasına izin yok!

yarın gerçekleşecek

BM Genel Sekreteri Özel Danışmanı Espen Barth Eide, Kıbrıs nın garantör ülke dışişleri bakanlarının katılımıyla yarın gerçekleşeceğini açıkladı.

Kritik konferans yarın gerçekleşecek

BM Genel Sekreteri Özel Danışmanı Espen Barth Eide, Cenevre'de düzenlenecek Kıbrıs konusundaki uluslararası n, garantör ülke dışişleri bakanlarının katılımıyla yarın gerçekleşeceğini açıkladı.

'HARİTALAR BM MUHAFAZASI ALTINDA'
Eide, Cenevre'de devam eden Kıbrıs müzakerelerinde tarafların kendi haritalarını bugün sunacaklarını, haritaların BM'nin muhafazası altında olacağını ve kamuoyu ile paylaşılmayacağını duyurdu.

BM Genel Sekreteri Eide, Kıbrıs müzakerelerinde uzun zamandır görüşülen bazı konularda çözüme ulaşıldığını söyledi.
Etiketler: ,
  • 11 Ocak 2017, Çarşamba 17:41
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar