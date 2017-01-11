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İşte ’cü firariler

İşte FETÖ’cü firariler
FETÖ darbe girişimine katıldıktan sonra 'a kaçan darbeci 8 askerden ve , ellerine kelepçe takılarak hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme sonunda savcı, askerlerin adil yargılanması hakkındaki endişeler sebebiyle iade edilmemelerini talep etti. 23 Ocak'ta mahkemenin yeniden toplanmasına karar verildi.
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  • 11 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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