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CHP'li vekillerden Meclis'te provokasyon

Meclis Genel Kurulu'nda anayasa değişiklik teklifinin oylaması sırasında CHP'li vekiller kavga çıkardı...

CHPli vekillerden Mecliste provokasyon

teklifinin 3. maddesinin oylanması sırasından CHP'li vekiller yine bir provokasyona daha imza attı.

OY KABİNİNİN ÖNÜNDE BARİKAT KURDULAR
CHP'li vekiller oy kabininin önünde barikat kurdu. Anayasanın halkın önüne gitmemesi için her şeyi yapan CHP'li vekillerin provokasyonunun ardından AK Parti'li ve CHP'li vekiller arasında kavga çıktı.

"Terör eylemselliğiyle karşı karşıyayız"


Verilen arada, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ile AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP sıralarına giderek, ön sırada oturan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve grup başkanvekilleriyle bir süre görüştü.
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  • 11 Ocak 2017, Çarşamba 20:36
YORUMLAR 7 yorum yapıldı

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Vah det Vah det

Bunlar;İsmet İnönü nün eşkıyaları ,soygunu oluşturdukları rant ellerinden uçuyor.Milletin egemenliğine uçuyor.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 12.01.2017 02:06
g&#252;lay gülay

chpkk hdpkk kapatılmalı

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evet0
hayır0
cevapla 12.01.2017 00:00
UFUK UFUK

CHP NE YAPMAYA ÇALIŞIYOR KAPATIN CHP Yİ

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 12.01.2017 00:00
musti musti

vatan haini chp

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 11.01.2017 23:59
ali ali

referandumda hain chp ye inat evet oyu vereceğim

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 11.01.2017 23:59
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