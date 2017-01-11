CHP'li vekillerden Meclis'te provokasyon

Anayasa değişikliği teklifinin 3. maddesinin oylanması sırasından CHP'li vekiller yine bir provokasyona daha imza attı.
OY KABİNİNİN ÖNÜNDE BARİKAT KURDULAR
CHP'li vekiller oy kabininin önünde barikat kurdu. Anayasanın halkın önüne gitmemesi için her şeyi yapan CHP'li vekillerin provokasyonunun ardından AK Parti'li ve CHP'li vekiller arasında kavga çıktı.
Verilen arada, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ile AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP sıralarına giderek, ön sırada oturan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve grup başkanvekilleriyle bir süre görüştü.
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Bunlar;İsmet İnönü nün eşkıyaları ,soygunu oluşturdukları rant ellerinden uçuyor.Milletin egemenliğine uçuyor.
chpkk hdpkk kapatılmalı
CHP NE YAPMAYA ÇALIŞIYOR KAPATIN CHP Yİ
vatan haini chp
referandumda hain chp ye inat evet oyu vereceğim
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