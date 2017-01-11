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Barajlar doldu

Barajlar doldu
İstanbul'da günlerdir süren ve şehri beyaza bürüyen , işin suyunu çıkardı! Kar yağışı en çok İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlara yaradı. Son 15 gün içinde Megakent'tin barajlarındaki doluluk oranları yaklaşık yüzde 20 oranında artış gösterdi. İki ay önce yüzde 36'ya kadar gerileyen doluluk oranı dün itibariyle yüzde 59'a ulaştı.

Mesut ALTUN
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  • 11 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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