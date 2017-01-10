Yol Durumu
  1. Kıran kırana
  2. "FETÖ'nün ulağı Beyaz Saray ile bile temasa geçebilir"

Başbakan'dan yeni anayasa açıklaması

Referandum sınırı olan 330 için endişelerinin olmadığını dile getiren Başbakan Yıldırım, "İhtiyaç 330, üstüne ne gelirse eyvallah" dedi.

Başbakandan yeni anayasa açıklaması
anayasa değişikliğiyle ilgili oylamada 330'un aşılıp aşılamayacağı konusundaki soruya, "Görüşmelerin seyri iyi, fire endişem yok. Kavga ile de işimiz yok. Bu işler uzlaşma ile olur" dedi.

ALLAH BİN BEREKET VERSİN
Başbakan Yıldırım, anayasa değişikliği teklifinin maddelerine geçilmesine ilişkin oylamada 338 oy çıktığının hatırlatılması üzerine ise "Allah bin bereket versin" dedi. Diğer maddeler için endişeleri olmadığını belirten Yıldırım, "yarasız yere kurt düşürmeyin. Her şey iyi güzel gidiyor. İhtiyaç 330, üstüne ne gelirse eyvallah" dedi.
Etiketler:
  • 10 Ocak 2017, Salı 22:29
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar