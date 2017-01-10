Başbakan'dan yeni anayasa açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım anayasa değişikliğiyle ilgili oylamada 330'un aşılıp aşılamayacağı konusundaki soruya, "Görüşmelerin seyri iyi, fire endişem yok. Kavga ile de işimiz yok. Bu işler uzlaşma ile olur" dedi.
ALLAH BİN BEREKET VERSİN
Başbakan Yıldırım, anayasa değişikliği teklifinin maddelerine geçilmesine ilişkin oylamada 338 oy çıktığının hatırlatılması üzerine ise "Allah bin bereket versin" dedi. Diğer maddeler için endişeleri olmadığını belirten Yıldırım, "yarasız yere kurt düşürmeyin. Her şey iyi güzel gidiyor. İhtiyaç 330, üstüne ne gelirse eyvallah" dedi.
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