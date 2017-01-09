Türkiye'de hakkında "FETÖ çatı davası", "KPSS sorularının sızdırılması" ve "Futbolda şikede kumpas" gibi davalarda sanık olan ve hakkında tutuklama kararları bulunan eski Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan'ın Texas'taki North American Üniversitesi'ne rektör atandığı belirtildi.
Texas'ta FETÖ üyeleri tarafından kurulduğu belirtilen üniversitenin internet sayfasında yer alan 19 Aralık tarihli duyuruda, Tekalan'ın üniversitenin üçüncü rektörü olarak atandığı ifade edildi.
Texas'ta 2010 yılında Yüksek Öğretim Kurumu'nun (THECB) onayı ile North American College adıyla faaliyete başlayan okulun 2013 yılında ismini North American Üniversitesi olarak değiştirdiği görülüyor.
Türkiye'deki bir çok FETÖ davası kapsamında hakkında yakalama kararları bulunan Tekalan'ın önce Avrupa'ya ardından da ABD'ye kaçtığı biliniyordu.
Tekalan 2010 yılındaki KPSS sorularının sızdırılması davası, futbolda şike kumpası davası ve FETÖ çatı davası gibi davalarda onlarca yıllık hapis cezası istemiyle yargılanıyor.
Tekalan, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından "aranan teröristler" listesinde 300 bin TL'ye kadar ödül belirlenen gri kategoride yer alıyor.
kalan karakter 1000
Doğru olan da bu değil mi zaten,anavatan olaraka nereyi görüyordu bunlar ABD'yi o sınırlar içerisinde makam verilmeli onlara,hizmet ABD'ye yapılacak ama onlar Türkiye'de yaşayacak ve makam mevki sahibi olacaklar üstelikte hainlik yapacaklar yanlış düzeldi aslında.
Niye şaşırıyorsunuzki çünkü Amerika hiç bir zaman bizim dostumuz olmadı.Bizi Nato ya sokmalarındaki amaç bizi yakından takip etmek.Türkiye'yi bölmek için yetiştirdiği projeleri sonuna kadar kullanacaktır.Amerika en büyük benim zandediyor.En büyüğün ALLAH olduğunu unutuyor.Bu yüzden kaybedecek döktüğü kanda boğulacak. Zaten hiç kazanmadıki Rabbimden dilerimki Amerika ve gibilerine öyle musibet ve bela versin.Kendi dertleriyle uğraşırken başkasına zarar veremesinler.
Bu fetöcüler ne zaman TÜRKLÜKTEN ATILACAKLAR VATANIMA AYAK BILE BASMASINLAR
DAHA FETÖ YE İSLAM İÇİN UĞRAŞIYOR DİYEN SAFDİLLERE ÖRNEK OLSUN
İYİ KÖPEKLERİ , SAHİPLERİ İYİ KEMİKLE ÖDÜLLENDİRİR.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.