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isi Tekalan 'de oldu

Eski ü 'ın 'deki ne rektör atandığı öğrenildi

FETÖ firarisi Tekalan ABDde rektör oldu

Türkiye'de hakkında " çatı davası", "KPSS sorularının sızdırılması" ve "Futbolda şikede kumpas" gibi davalarda sanık olan ve hakkında tutuklama kararları bulunan eski ü 'ın Texas'taki 'ne rektör atandığı belirtildi.

Texas'ta FETÖ üyeleri tarafından kurulduğu belirtilen üniversitenin internet sayfasında yer alan 19 Aralık tarihli duyuruda, Tekalan'ın üniversitenin üçüncü rektörü olarak atandığı ifade edildi.

Texas'ta 2010 yılında Yüksek Öğretim Kurumu'nun (THECB) onayı ile North American College adıyla faaliyete başlayan okulun 2013 yılında ismini North American Üniversitesi olarak değiştirdiği görülüyor.

Türkiye'deki bir çok FETÖ davası kapsamında hakkında yakalama kararları bulunan Tekalan'ın önce Avrupa'ya ardından da 'ye kaçtığı biliniyordu.

Tekalan 2010 yılındaki KPSS sorularının sızdırılması davası, futbolda şike kumpası davası ve FETÖ çatı davası gibi davalarda onlarca yıllık hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Tekalan, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından "aranan teröristler" listesinde 300 bin TL'ye kadar ödül belirlenen gri kategoride yer alıyor.
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  • 09 Ocak 2017, Pazartesi 05:44
YORUMLAR 10 yorum yapıldı

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FANİ FANİ

Doğru olan da bu değil mi zaten,anavatan olaraka nereyi görüyordu bunlar ABD'yi o sınırlar içerisinde makam verilmeli onlara,hizmet ABD'ye yapılacak ama onlar Türkiye'de yaşayacak ve makam mevki sahibi olacaklar üstelikte hainlik yapacaklar yanlış düzeldi aslında.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 09.01.2017 13:06
Bayrağım Bayrağım

Niye şaşırıyorsunuzki çünkü Amerika hiç bir zaman bizim dostumuz olmadı.Bizi Nato ya sokmalarındaki amaç bizi yakından takip etmek.Türkiye'yi bölmek için yetiştirdiği projeleri sonuna kadar kullanacaktır.Amerika en büyük benim zandediyor.En büyüğün ALLAH olduğunu unutuyor.Bu yüzden kaybedecek döktüğü kanda boğulacak. Zaten hiç kazanmadıki Rabbimden dilerimki Amerika ve gibilerine öyle musibet ve bela versin.Kendi dertleriyle uğraşırken başkasına zarar veremesinler.

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 09.01.2017 10:02
GONCA GONCA

Bu fetöcüler ne zaman TÜRKLÜKTEN ATILACAKLAR VATANIMA AYAK BILE BASMASINLAR

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 09.01.2017 09:29
AMMAR AMMAR

DAHA FETÖ YE İSLAM İÇİN UĞRAŞIYOR DİYEN SAFDİLLERE ÖRNEK OLSUN

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 09.01.2017 09:11
AMMAR AMMAR

İYİ KÖPEKLERİ , SAHİPLERİ İYİ KEMİKLE ÖDÜLLENDİRİR.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 09.01.2017 09:11
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