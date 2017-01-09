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Bakan Işık'tan açıklaması

, Kampı'ndaki Türk askerinin varlığına ilişkin Irak hükümetinin taleplerini alacaklarını söyledi.

Bakan Işıktan Başika açıklaması

Işık, Parlamentoda gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye için Irak'ın toprak bütünlüğünün korunmasının önemli olduğunu vurguladı.

hakkında görüşmelerde bulunmak üzere Irak Savunma Bakan Vekili ve Genelkurmay Başkanı el Ganimi'yi mektupla Türkiye'ye davet ettiğini belirten Işık, "Daha önce Lonra'da görüşmüştük, DEAŞ karşıtı koalisyonun Londra toplantısında bir araya gelmiştik. Orada kendisini davet ettim. O da 'resmi bir yazı olması gerekiyor' dedi." diye konuştu.

Fikri Işık, bunun üzerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile görüştüğünü ifade ederek, "Resmi mektup yazdım. 'Askeri ve siyasi açıdan gelin birlikte konuşalım' dedik." açıklamasında bulundu.

Işık, el Ganimi'nin ziyaretinin ne zaman olacağının ise belli olmadığını sözlerine ekledi.
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  • 09 Ocak 2017, Pazartesi 19:15
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