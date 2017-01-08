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'da yarın okullar tatil edildi

İstanbulda yarın okullar tatil edildi
'da kar nedeniyle okullar yarın için tatil edildi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin yaptığı açıklamada, "İlimizde zaman zaman devam eden kar yağışı ve yoğun buzlanma nedeniyle eğitim-öğretime yarın(pazartesi) 1 gün süre ile ara verilmiştir." dedi.
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  • 08 Ocak 2017, Pazar 15:39
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Alp Alp

Doğru bi karar .Ara yollara öğrenci servisleri kesinlikle giremez,bu durumda hızlandırılmış telafi eğitimi yapmak lazım.

Aynı Görüşte misiniz?
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cevapla 08.01.2017 17:23
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