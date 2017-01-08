İstanbul Valisi Vasip Şahin yaptığı açıklamada, "İlimizde zaman zaman devam eden kar yağışı ve yoğun buzlanma nedeniyle eğitim-öğretime yarın(pazartesi) 1 gün süre ile ara verilmiştir." dedi.
İstanbul'da yarın okullar tatil edildi
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Doğru bi karar .Ara yollara öğrenci servisleri kesinlikle giremez,bu durumda hızlandırılmış telafi eğitimi yapmak lazım.
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