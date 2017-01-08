İstanbul 'da kar nedeniyle okullar yarın için tatil edildi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin yaptığı açıklamada, "İlimizde zaman zaman devam eden kar yağışı ve yoğun buzlanma nedeniyle eğitim-öğretime yarın(pazartesi) 1 gün süre ile ara verilmiştir." dedi.