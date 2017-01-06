Bakan Işık'tan bedelli açıklaması

Milli Savunma Bakanı Işık, bedelli askerliğin şu an için gündemde olmadığını belirtti. Türkiye'nin savunma konseptinde yapılanmaya gideceğini ve ihtiyaç azalırsa bedellinin gündeme gelebileceğini belirten Işık, bedelli bekleyen gençlere de, "Mazereti olmayan gençler askerliğe başvursun" tavsiyesinde bulundu.



"BEDELLİ DÜŞÜNÜLEBİLİR"

Kısa ve orta vadede gündemimizde yok. Terörle mücadele ediyoruz, diğer taraftan Fırat Kalkanı'nı yürüyoruz. Bir tarafta canlarını hiçe sayarak vatani görevlerini yapan askerler varken, bedelli askerliği konuşmamız mümkün değil. Şartlar değişirse bir şey diyemem.



Türkiye'nin yeni savunma konseptine ihtiyacı var. Tehdit önceliklerine göre TSK'nın yapılanması değerlendiriliyor. Kaç kişilik orduya ihtiyaç var, bu birlikler nerelerde konuşlandırılacak, minimum sayı ne olacak... Bunlara göre her yıl belli bir askere ihtiyacımız olacak, fazlası olursa bedelli düşünülebilir. Bunun birkaç sene alacağını düşünüyorum.