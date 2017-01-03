İHA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ismi açıklanmayan terörist Kırgızistan'dan eşi ve 2 çocuğuyla 20 Kasım'da uçakla İstanbul'a geldi. Buradan karayolu ile önce Ankara'ya giden terörist ve ailesi yine karayolunu kullanarak 22 Kasım'da Konya'ya geldi. Konya'da emlakçı aracılığıyla aylık 1.100 TL kira ödeyerek stüdyo daire kiralayan terörist, 3 aylık kira parasını peşin verdi. Teröristin iş bulmak amacıyla Konya'ya geldiğini söylediği öğrenildi.
Teröristin 29 Aralık'ta saldırı için karayolunu kullanarak İstanbul'a gittiği bilgisine ulaşıldı. Teröristin gözaltına alınan eşinin, "Saldırıyı televizyondan öğrendim. Değil DAEŞ üyesi eşimin sempatizan bile olduğunu bilmiyordum" dediği öğrenildi.
Dün akşam televizyon kanallarında saldırganın görüntüsünün yayınlanmasının ardından kiraladığı evin bölgesinde oturanların 155 Polis İmdat Hattını arayarak teröristi gördüklerini ihbar ettiği belirtildi.
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eşler eşlerin sırlarını bilirler.yalan söylüyor bu kadın.bu oprasyondan onun kesin haberi vardır..devleti uyarmaması bir suçtur.nokta
Hem ülkemize vizesiz rahatlıkla geliyır hem rahatlıkla kiralık ev tutuyor ve üstüne ülkemizde iş arıyor. Vize rejimimizi hemen değiştirmemiz gerekir , Bizde bin kez daha kötü bulgaristan bize vize vermek için 4 aylık bordro , gayrimenkul , araba ruhsatı , dolgun banka hesabı vs. bir sürü belge istiyor varlıklı olduğumuzu ve ülkelerinde kaçak kalmayalım diye biz ise her gelene buyur diyoruz. gelen gitmiyor kaçak çaşışıyor
yalan konusuyor kahpe her seyi biliyor
Bir düşünün bakalım. Olayın hemen ardından obama beraber araştırabiliriz diye açıklama yaptı dalga geçer gibi, bu ne anlama geliyor. (Rusya'ya öldürülen elçilerinin failini beraber araştırma izni vermiştik hatırlarsınız.) Abd yaptı tabiki. Hangi terör örgütü olduğunu bilmem, ama arkasında abd olduğu kesin. fetö, daeş, pkk, pyd hepsi amerikanın doğurup beslediği örgütler.
bu pisliği şişe geçirerek ölüsünü terörist pislik fetöcüğüne postalayın, bunlar asılmadıkça ortalığı böyle yakar dururlar, neden hala hainlere teröristlere İDAM yok, çıkarılmak için çalışılmıyor.
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