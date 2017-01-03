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'in eşinden şoke eden ifadeler

İstanbul'da 39 kişinin hayatına mal olan ve çok sayıda kişinin yaralanmasına sebep olan in eşi verdiği ifadede yı televizyondan öğrendiğini söyledi.

Teröristin eşinden şoke eden ifadeler

İHA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ismi açıklanmayan Kırgızistan'dan eşi ve 2 çocuğuyla 20 Kasım'da uçakla İstanbul'a geldi. Buradan karayolu ile önce Ankara'ya giden terörist ve ailesi yine karayolunu kullanarak 22 Kasım'da Konya'ya geldi. Konya'da emlakçı aracılığıyla aylık 1.100 TL kira ödeyerek stüdyo daire kiralayan terörist, 3 aylık kira parasını peşin verdi. Teröristin iş bulmak amacıyla Konya'ya geldiğini söylediği öğrenildi.

Teröristin 29 Aralık'ta için karayolunu kullanarak İstanbul'a gittiği bilgisine ulaşıldı. Teröristin gözaltına alınan eşinin, "Saldırıyı televizyondan öğrendim. Değil DAEŞ üyesi eşimin sempatizan bile olduğunu bilmiyordum" dediği öğrenildi.

Dün akşam televizyon kanallarında saldırganın görüntüsünün yayınlanmasının ardından kiraladığı evin bölgesinde oturanların 155 Polis İmdat Hattını arayarak teröristi gördüklerini ihbar ettiği belirtildi.

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  • 03 Ocak 2017, Salı 11:48
YORUMLAR 13 yorum yapıldı

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misafir misafir

eşler eşlerin sırlarını bilirler.yalan söylüyor bu kadın.bu oprasyondan onun kesin haberi vardır..devleti uyarmaması bir suçtur.nokta

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evet1
hayır0
cevapla 03.01.2017 15:36
s&#252;leyman süleyman

Hem ülkemize vizesiz rahatlıkla geliyır hem rahatlıkla kiralık ev tutuyor ve üstüne ülkemizde iş arıyor. Vize rejimimizi hemen değiştirmemiz gerekir , Bizde bin kez daha kötü bulgaristan bize vize vermek için 4 aylık bordro , gayrimenkul , araba ruhsatı , dolgun banka hesabı vs. bir sürü belge istiyor varlıklı olduğumuzu ve ülkelerinde kaçak kalmayalım diye biz ise her gelene buyur diyoruz. gelen gitmiyor kaçak çaşışıyor

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evet0
hayır0
cevapla 03.01.2017 14:45
misafir3 misafir3

yalan konusuyor kahpe her seyi biliyor

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evet4
hayır0
cevapla 03.01.2017 14:06
Eray Eray

Bir düşünün bakalım. Olayın hemen ardından obama beraber araştırabiliriz diye açıklama yaptı dalga geçer gibi, bu ne anlama geliyor. (Rusya'ya öldürülen elçilerinin failini beraber araştırma izni vermiştik hatırlarsınız.) Abd yaptı tabiki. Hangi terör örgütü olduğunu bilmem, ama arkasında abd olduğu kesin. fetö, daeş, pkk, pyd hepsi amerikanın doğurup beslediği örgütler.

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evet8
hayır0
cevapla 03.01.2017 13:52
FatihSultan23 FatihSultan23

bu pisliği şişe geçirerek ölüsünü terörist pislik fetöcüğüne postalayın, bunlar asılmadıkça ortalığı böyle yakar dururlar, neden hala hainlere teröristlere İDAM yok, çıkarılmak için çalışılmıyor.

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evet4
hayır0
cevapla 03.01.2017 13:51
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