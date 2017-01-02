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İşte o teröristin en net fotoğrafı

'de düzenlenen terör saldırısını gerçekleştiren teröristin yeni bir fotoğrafı daha ortaya çıktı.

İşte o teröristin en net fotoğrafı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, izledikleri güvenlik kamera görüntülerinden ın bir başka görüntüsüne ulaştı.

Üzerinde koyu renkli anorak bulunan kişi çekik gözleri, geniş elmacık kemikli yüzüyle dikkati çekiyor.

TEM ekipleri saldırganın yerini belirlemek için çalışmaları sürüyor.
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  • 02 Ocak 2017, Pazartesi 22:50
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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osman osman

Psikopat olduğu belli

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 03.01.2017 08:19
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