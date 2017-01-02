İşte o teröristin en net fotoğrafı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, izledikleri güvenlik kamera görüntülerinden saldırganın bir başka görüntüsüne ulaştı.
Üzerinde koyu renkli anorak bulunan kişi çekik gözleri, geniş elmacık kemikli yüzüyle dikkati çekiyor.
TEM ekipleri saldırganın yerini belirlemek için çalışmaları sürüyor.
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Psikopat olduğu belli
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