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subayı: En büyük umudumuz Şii-Sünni savaşı

'de subaylık yapmış olan Michael Scheuer isimli bir yetkilinin 2015 yılında katıldığı canlı yayında söylediği sözler yeniden gündeme oturdu. Scheuer, Ortadoğu'dan Batı'ya tehdit gelmemesi için en büyük umutlarının Şii-Sünni savaşı olduğunu söylüyor.

CIA subayı: En büyük umudumuz Şii-Sünni savaşı

Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın () eski yetkililerinden Michael Scheuer'in 2015 yılında yaptığı açıklamalar yeniden sosyal medyanın gündemine geldi. ABD'deki bir TV kanalının canlı yayınına konuk olan Scheuer, programda çok ilginç açıklamalarda bulunuyor. Ortadoğu'dan Batı'ya yönelik tehditlerin geldiğini savunan Scheuer, en büyük umutlarının Şii-Sünni savaşı olduğunu söylüyor.

İşte Scheuer'in o açıklamaları…
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  • 02 Ocak 2017, Pazartesi 13:22
YORUMLAR 7 yorum yapıldı

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vatan t&#252;rkiye vatan türkiye

sünnü ler aklı başında şii leri kardeş biliyor da şii ler farkında degil hala düşmanlık peşinde müslüman müslümana kışkırtana nalet olsun

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 02.01.2017 14:58
ibrahim ibrahim

ingiliz channel 4 kanali, spikerin adi cathy newman

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evet2
hayır0
cevapla 02.01.2017 14:30
ibrahim ibrahim

amerikan tv kanali diil bu ingiliz tv kanali.

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evet3
hayır0
cevapla 02.01.2017 14:27
EGEMEN EGEMEN

BİZİMDE UMUDUMUZ YANLIŞLIKLA BİRBİRİNİZE NÜKLÜER BOMBA ATMANIZ VE YOK OLMANIZ:)

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evet11
hayır0
cevapla 02.01.2017 14:04
iso iso

yorum çok mükemmel ağzını seveyim

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evet0
hayır0
cevapla 02.01.2017 15:36
vatanseverler vatanseverler

sen mazlumlari iceri alirsan Amerika bunlari sana karsi kulaniyor türkiyem sen uyumaya devam et ali yat yat uyu uyu uyu yat iste cevabi amerikanin anlarsan iyidir:

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evet2
hayır4
cevapla 02.01.2017 13:54
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