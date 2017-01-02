CIA subayı: En büyük umudumuz Şii-Sünni savaşı

Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) eski yetkililerinden Michael Scheuer'in 2015 yılında yaptığı açıklamalar yeniden sosyal medyanın gündemine geldi. ABD'deki bir TV kanalının canlı yayınına konuk olan Scheuer, programda çok ilginç açıklamalarda bulunuyor. Ortadoğu'dan Batı'ya yönelik tehditlerin geldiğini savunan Scheuer, en büyük umutlarının Şii-Sünni savaşı olduğunu söylüyor.
İşte Scheuer'in o açıklamaları…
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sünnü ler aklı başında şii leri kardeş biliyor da şii ler farkında degil hala düşmanlık peşinde müslüman müslümana kışkırtana nalet olsun
ingiliz channel 4 kanali, spikerin adi cathy newman
amerikan tv kanali diil bu ingiliz tv kanali.
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yorum çok mükemmel ağzını seveyim
sen mazlumlari iceri alirsan Amerika bunlari sana karsi kulaniyor türkiyem sen uyumaya devam et ali yat yat uyu uyu uyu yat iste cevabi amerikanin anlarsan iyidir:
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