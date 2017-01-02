CIA subayı: En büyük umudumuz Şii-Sünni savaşı

Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) eski yetkililerinden Michael Scheuer'in 2015 yılında yaptığı açıklamalar yeniden sosyal medyanın gündemine geldi. ABD'deki bir TV kanalının canlı yayınına konuk olan Scheuer, programda çok ilginç açıklamalarda bulunuyor. Ortadoğu'dan Batı'ya yönelik tehditlerin geldiğini savunan Scheuer, en büyük umutlarının Şii-Sünni savaşı olduğunu söylüyor.

İşte Scheuer'in o açıklamaları…

