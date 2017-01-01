Provokatörler Reina saldırısını da es geçmedi!

Terörseviciler Ortaköy'deki hain terör saldırısı sonrasında yine piyasaya çıktı. Akademisyen Ayşe Hür, Halkevleri Genel Başkanı Oya Ersoy ve Modacı Barbaros Şansal'ın attığı provokatif tweetler sosyal medyada büyük tepki çekti.
Onlarca vatandaşımızın şehit olduğu kalleş saldırıyla ilgili atılan tweetlerde yer verilen akıl dışı iddialar ve çirkin ithamlar yuh artık dedirtti. Tweetleri atan isimler art arda yaptıkları benzer yorumlarla dertlerinin terör saldırısı değil olaydan kendine bir pay çıkarıp kaos tetikçiliği yapmak olduğunu net bir şekilde ortaya koydu.
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bu hainleri tutuklayin mezhep halti karistiriyorlar turk milleti oyuna gelmez kasiyan turk degil.ve anadolu mayasi yoktur yabanci misyonlara calisiyorlar.
bu pitbull zihniyetli insanlarda zerre kadar insan sevgi yok. Kapitalist sistemi yönetenlerin köleleri olmaktan onur duyuyorlardır herhalde.
bu soysuzlar bizim vatanimizdami yasiyolar?!
sizin kendiniz teröristsiniz azılı din düşmanları azılı vatan haini yuzlerce musluman ölüyo her gun sesiniz niye cıkmıyo hainler
bu şerefsizleride içeri alın
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