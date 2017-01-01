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Provokatörler sını da es geçmedi!

'da meydana gelen ve 35 kişinin hayatına mal olan terör sı sonrası bazı medyatik isimlerin attığı provokatif tweetler mide bulandırdı.

Provokatörler Reina saldırısını da es geçmedi!
Terörseviciler Ortaköy'deki hain terör sı sonrasında yine piyasaya çıktı. Akademisyen , Halkevleri Genel Başkanı ve Modacı 'ın attığı provokatif tweetler sosyal medyada büyük tepki çekti.

Onlarca vatandaşımızın şehit olduğu kalleş saldırıyla ilgili atılan tweetlerde yer verilen akıl dışı iddialar ve çirkin ithamlar yuh artık dedirtti. Tweetleri atan isimler art arda yaptıkları benzer yorumlarla dertlerinin terör saldırısı değil olaydan kendine bir pay çıkarıp kaos tetikçiliği yapmak olduğunu net bir şekilde ortaya koydu.

İşte çileden çıkaran o tweetler:
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  • 01 Ocak 2017, Pazar 05:17
YORUMLAR 11 yorum yapıldı

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&#246;z.t. öz.t.

bu hainleri tutuklayin mezhep halti karistiriyorlar turk milleti oyuna gelmez kasiyan turk degil.ve anadolu mayasi yoktur yabanci misyonlara calisiyorlar.

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evet0
hayır0
cevapla 01.01.2017 13:27
hmz hmz

bu pitbull zihniyetli insanlarda zerre kadar insan sevgi yok. Kapitalist sistemi yönetenlerin köleleri olmaktan onur duyuyorlardır herhalde.

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hayır0
cevapla 01.01.2017 13:25
vtnds vtnds

bu soysuzlar bizim vatanimizdami yasiyolar?!

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evet0
hayır0
cevapla 01.01.2017 12:31
jakalow jakalow

sizin kendiniz teröristsiniz azılı din düşmanları azılı vatan haini yuzlerce musluman ölüyo her gun sesiniz niye cıkmıyo hainler

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hayır0
cevapla 01.01.2017 12:04
sarıkayalı sarıkayalı

bu şerefsizleride içeri alın

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evet0
hayır0
cevapla 01.01.2017 11:41
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