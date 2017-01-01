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'cüler yine provokasyon peşinde

İstanbul Beşiktaş'taki bir gece kulubüne yönelik düzenlenen terör saldırısının ardından 'cüler her olayda olduğu gibi yine sosyal medyadan provokasyon peşine düştü.

FETÖcüler yine provokasyon peşinde

'deki "Reina" isimli gece kulübüne yönelik terör saldırısının ardından sosyal medyada 'cü ve sözde aydın provokatörler yine sahne aldı. Hain saldırıda hayatını kaybeden 39 kişiyi sosyal medyada siyasi kutuplaştırma malzemesi olarak kullanmaktan çekinmeyen alçaklar akıllara durgunluk veren paylaşımlarda bulundu. Her olayda olduğu gibi bu olayda da özellikle FETÖ'cüler bu alçaklığın başını çekti.

Özellikle FETÖ'cü hain Bülent Keneş'in tweeti alçaklığın ne boyutta olduğu gözler önüne sermeye yetti. Firari FETÖ'cü Keneş bu olayda bile AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösterdi.
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  • 01 Ocak 2017, Pazar 15:21
YORUMLAR 14 yorum yapıldı

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fetönün fino köpekleri

Aynı Görüşte misiniz?
evet8
hayır0
cevapla 01.01.2017 22:27
batman batman

bunlar açık açık iç savaş çığırtkanlığı yapıyor. peki neyi bekiyor yetkililer. bunlar derhal toplanıp yargılanmalı.

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evet12
hayır0
cevapla 01.01.2017 22:23
birsu birsu

küresel çetenin aparatçikleri, terörle yaşanmaz hale getirip bu hükümet becermedi gitsin diye manşet atacağınızı zannediyorsanız, sizler defolup gideceksiniz.

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evet9
hayır0
cevapla 01.01.2017 21:10
cemal cemal

ey beynını köle yapanlar, yeni efendileriniz sizinle gurur duyuyor.kiminiz alman,kiminiz isrtail, kiminiz abd , daha bilem kıme efendi diyorsunuz..bu millet sızı ıyı tanıdı,DHKPC-PKK,FETO,İNSANMISINIZ BE...

Aynı Görüşte misiniz?
evet10
hayır0
cevapla 01.01.2017 20:50
dede dede

katilleri iş başı yaptı tüm fetö, ceto, ne kadar satılmış köpek varsa havlamaya başladı. bu millet Türk,Kürt,Alevi, Sunni hep birlikte hakkınızdan geleceğiz

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evet8
hayır0
cevapla 01.01.2017 20:49
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