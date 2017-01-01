Ortaköy'deki "Reina" isimli gece kulübüne yönelik terör saldırısının ardından sosyal medyada FETÖ'cü ve sözde aydın provokatörler yine sahne aldı. Hain saldırıda hayatını kaybeden 39 kişiyi sosyal medyada siyasi kutuplaştırma malzemesi olarak kullanmaktan çekinmeyen alçaklar akıllara durgunluk veren paylaşımlarda bulundu. Her olayda olduğu gibi bu olayda da özellikle FETÖ'cüler bu alçaklığın başını çekti.
Özellikle FETÖ'cü hain Bülent Keneş'in tweeti alçaklığın ne boyutta olduğu gözler önüne sermeye yetti. Firari FETÖ'cü Keneş bu olayda bile AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösterdi.
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fetönün fino köpekleri
bunlar açık açık iç savaş çığırtkanlığı yapıyor. peki neyi bekiyor yetkililer. bunlar derhal toplanıp yargılanmalı.
küresel çetenin aparatçikleri, terörle yaşanmaz hale getirip bu hükümet becermedi gitsin diye manşet atacağınızı zannediyorsanız, sizler defolup gideceksiniz.
ey beynını köle yapanlar, yeni efendileriniz sizinle gurur duyuyor.kiminiz alman,kiminiz isrtail, kiminiz abd , daha bilem kıme efendi diyorsunuz..bu millet sızı ıyı tanıdı,DHKPC-PKK,FETO,İNSANMISINIZ BE...
katilleri iş başı yaptı tüm fetö, ceto, ne kadar satılmış köpek varsa havlamaya başladı. bu millet Türk,Kürt,Alevi, Sunni hep birlikte hakkınızdan geleceğiz
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