Ortaköy'deki "Reina" isimli gece kulübüne yönelik terör saldırısının ardından sosyal medyada FETÖ'cü ve sözde aydın provokatörler yine sahne aldı. Hain saldırıda hayatını kaybeden 39 kişiyi sosyal medyada siyasi kutuplaştırma malzemesi olarak kullanmaktan çekinmeyen alçaklar akıllara durgunluk veren paylaşımlarda bulundu. Her olayda olduğu gibi bu olayda da özellikle FETÖ'cüler bu alçaklığın başını çekti.



Özellikle FETÖ'cü hain Bülent Keneş'in tweeti alçaklığın ne boyutta olduğu gözler önüne sermeye yetti. Firari FETÖ'cü Keneş bu olayda bile AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösterdi.



















