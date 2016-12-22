FETÖ bağlantısını gösteren 3 yeni kanıt

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik suikast soruşturması Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi D Bürosu'ndaki FETÖ masasında sürdürülüyor. Önceki gün suikasta ilişkin yürütülen soruşturmaya katılmak üzere Rusya'dan gelen 18 kişilik heyete İl Emniyet Müdürlüğü'nde 2 saat süren sunum yapıldı. Rus heyet ile Türk yetkililerin ortaklaşa yürüteceği çalışmada izlenecek yol haritası ortaya konuldu. Daha sonra Rusya'dan gelen heyetteki olay yeri inceleme uzmanı, saldırının yaşandığı Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde Kriminal Daire Başkanlığı'nın olay yeri inceleme ekipleriyle birlikte 20 dakika incelemelerde bulundu. Suikastçı Altıntaş'a ilişkin tespitler ise şöyle:

Suikastçının 2014 ve 2015'te FETÖ şüphesiyle soruşturulduğu, bu sırada telefon numarasını ve cihazını değiştirerek kendini sıfırladığı belirlendi. Suikastçı Altıntaş'ın polis okuluna girişin yolunu açan FETÖ'cü emniyet mensuplarının teşkilattan ihraç edildiği ancak Altıntaş'ın kripto olarak emiyette kaldığı ortaya çıktı.

Ağustos 2015'teki Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu'nun soruşturma dosyasında suikastçının örgüt evlerinde görüldüğüne dair tespitler yer alıyor. İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulu mezunu Altıntaş'ın arkadaşları ile okul döneminde örgüt evine gidip geldiği, buradaki toplantılara katıldığına dair devre arkadaşlarının tanık ifadeleri de dosya da var.

Emniyet birimleri şahsın El Nusra ile ilişkilendirilmesini FETÖ'cülüğünü maskelemek için seçilmiş örgütsel bir yöntem olduğunu belirtti. FETÖ'nün, suikastta parmağı olduğununcortaya çıkmasının refleksi ile diğer ülkelerdeki yapılanmalarının zarar görmesi endişesi ile böyle bir yönteme başvurduğu değerlendiriliyor. Suikastçının eylem sırasında ezberletilmiş cümleler kurduğu, Arapça'ya tam hakim olmadığı, terörist saldırıya değişik bir görünüm vermeye çalıştığı sonucuna varıldı.

ÖRGÜT İMAMI GÖZALTINDA

Öte yandan Altıntaş'ın mezunu olduğu İzmir Rüştü Ünsal Polis Okulu'nda teknisyen yardımcısı olan örgüt imamı Süleyman Ergen ile Ergen'in mahalle imamı damadı ve 4 polis arkadaşı gözaltına alındı. 4 polis sorgularında Altıntaş'la bağlantıları olmadığını öne sürdü.Suikastçının Ergen ile örgütsel toplantı yapılan hangi evlere gittiği,kimlerin yanında kaldığını tespit etmeye çalışıyor.

YERDEN ATEŞ EDİNCE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Saldırganın neden sağ yakalanmadığı tartışmalarına da açıklık getirildi. Yapılan soruşturmada polisin "teslim ol" uyarısına ateşle karşılık veren Altıntaş'ın ilk önce sol ayağından vurulduğu ancak yere düştüğünde ateş ettiği bu yüzden özel harekatçılar tarafından boynundan vurularak etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı.



SABAH