Fırat Kalkanı Harekatı'nın 120'nci gününde son 2 yıldır terör örgütü DEAŞ mensupları tarafından barınma ve mühimmat deposu olarak kullanılan ve teröristlerin kale gibi gördüğü El Bab'a hakim Akil Tepesi'ndeki şehir hastanesi ele geçirildi.



Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab operasyonunu yürüten Türk askerlerinin bazı kaynaklara göre terör örgütü DEAŞ'ın kontrolünde olan El Bab'ın şehir merkezine girdiği bildirilirken, edinilen bilgilere göre birlikler kent merkezine yoğun çatışmalarla ilerliyor.



Teröristlerin telsiz konuşmalarında büyük panik içinde oldukları, çok sayıda teröristin de yaralı olduğu ve bulundukları alanlardan tahliyelerinin, yoğun ateş altında olmaları nedeniyle gerçekleştirilemediği bilgileri geliyor.

HAKİM TEPEDE KONTROL SAĞLANIYOR

DEAŞ'ın sözde kalesi haline getirdiği eski şehir hastanesi civarında yoğun çatışmalar yaşanıyor. Teröristlerin yuvası haline gelen hastane bölgesinde büyük ölçüde kontrolün sağlandığı bildiriliyor. Hastanenin bulunduğu hakim tepenin alınması durumunda teröristlerin El Bab'taki hakimiyeti büyük ölçüde kırılmış olacak. Bu nedenle teröristlerin burayı vermemek için yoğun şekilde canlı bomba ve patlayıcı yüklenmiş araçları kullanmaya çalıştığı bildiriliyor.



