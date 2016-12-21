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Türk askeri 'a giriyor

'nda Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu () 'da sokak çatışmalarına başladı. Çatışmalar şehir hastanesinin olduğu bölgede yoğunlaştı. Hakim bir tepede bulunan hastane bölgesi ele geçirildi.

Türk askeri El Baba giriyor

'nın 120'nci gününde son 2 yıldır terör örgütü mensupları tarafından barınma ve mühimmat deposu olarak kullanılan ve teröristlerin kale gibi gördüğü 'a hakim Akil Tepesi'ndeki şehir hastanesi ele geçirildi.

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab operasyonunu yürüten Türk askerlerinin bazı kaynaklara göre terör örgütü DEAŞ'ın kontrolünde olan El Bab'ın şehir merkezine girdiği bildirilirken, edinilen bilgilere göre birlikler kent merkezine yoğun çatışmalarla ilerliyor.

Teröristlerin telsiz konuşmalarında büyük panik içinde oldukları, çok sayıda teröristin de yaralı olduğu ve bulundukları alanlardan tahliyelerinin, yoğun ateş altında olmaları nedeniyle gerçekleştirilemediği bilgileri geliyor.

HAKİM TEPEDE KONTROL SAĞLANIYOR
DEAŞ'ın sözde kalesi haline getirdiği eski şehir hastanesi civarında yoğun çatışmalar yaşanıyor. Teröristlerin yuvası haline gelen hastane bölgesinde büyük ölçüde kontrolün sağlandığı bildiriliyor. Hastanenin bulunduğu hakim tepenin alınması durumunda teröristlerin El Bab'taki hakimiyeti büyük ölçüde kırılmış olacak. Bu nedenle teröristlerin burayı vermemek için yoğun şekilde canlı bomba ve patlayıcı yüklenmiş araçları kullanmaya çalıştığı bildiriliyor.
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  • 21 Aralık 2016, Çarşamba 18:14
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Ahmet Ahmet

Allah ordularımızı her yerde daima zaferlerle donatsın İnşallah.

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cevapla 21.12.2016 22:02
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