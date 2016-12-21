Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik suikastın arkasından FETÖ çıkınca şimdi de yeni bir oyuna başlandı. Sahte olduğu açıkça anlaşılan sözde bir mektupla saldırıyı El Nusra terör örgütünün üstlendiği haberi FETÖ militanları ve örgütün kontrolündeki sitelerce yayılmaya başlandı. İran kaynaklı siteler de FETÖ ile ortak biçimde yalanı gerçekmiş gibi yaydı.
FETÖ'NÜN İŞBİRLİKÇİLERİ DE YALANA ORTAK OLDU
Öte yandan sözde gazeteciler Ahmet Şık, Özgür Mumcu, İsmail Saymaz, Ceyda Karan gibi isimler ile Birgün, Cumhuriyet ve T24 gibi FETÖ tetikçisi siteler de bu yalana ortak oldu.
FETÖ suçu El Nusra'ya yıkmaya çalışıyor
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u kalleşçe katleden FETÖ şimdi de İran medyasıyla ortak bir yalana imza attı. Sosyal medyada paylaşıma sokulan sahte mektupla suikast El Nusra terör örgütüne mal edilmeye çalışıldı.
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik suikastın arkasından FETÖ çıkınca şimdi de yeni bir oyuna başlandı. Sahte olduğu açıkça anlaşılan sözde bir mektupla saldırıyı El Nusra terör örgütünün üstlendiği haberi FETÖ militanları ve örgütün kontrolündeki sitelerce yayılmaya başlandı. İran kaynaklı siteler de FETÖ ile ortak biçimde yalanı gerçekmiş gibi yaydı.
kalan karakter 1000
İran medyası derken, orda medya tek vücut mu? biz de bu kadar parçalıyken,.bir meyanın ak dediğine öbürü kara derken. FETÖŞ medyasının iran düşmanlığı da ortadayken. CİA nın tetikçisinin kim olduğu çok mu önemli? KATİL ABD CİA
Büyük resim, CIA-el nusra-el kaide-pkk-bokoharam-feto...
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.