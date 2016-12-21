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suçu 'ya yıkmaya çalışıyor

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u kalleşçe katleden şimdi de İran medyasıyla ortak bir yalana imza attı. Sosyal medyada paylaşıma sokulan sahte mektupla suikast terör örgütüne mal edilmeye çalışıldı.

FETÖ suçu El Nusraya yıkmaya çalışıyor

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik suikastın arkasından çıkınca şimdi de yeni bir oyuna başlandı. Sahte olduğu açıkça anlaşılan sözde bir mektupla saldırıyı terör örgütünün üstlendiği haberi FETÖ militanları ve örgütün kontrolündeki sitelerce yayılmaya başlandı. İran kaynaklı siteler de FETÖ ile ortak biçimde yalanı gerçekmiş gibi yaydı.

FETÖ'NÜN İŞBİRLİKÇİLERİ DE YALANA ORTAK OLDU
Öte yandan sözde gazeteciler Ahmet Şık, Özgür Mumcu, İsmail Saymaz, Ceyda Karan gibi isimler ile Birgün, Cumhuriyet ve T24 gibi FETÖ tetikçisi siteler de bu yalana ortak oldu.
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  • 21 Aralık 2016, Çarşamba 16:33
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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birsu birsu

İran medyası derken, orda medya tek vücut mu? biz de bu kadar parçalıyken,.bir meyanın ak dediğine öbürü kara derken. FETÖŞ medyasının iran düşmanlığı da ortadayken. CİA nın tetikçisinin kim olduğu çok mu önemli? KATİL ABD CİA

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır1
cevapla 21.12.2016 17:18
patriot patriot

Büyük resim, CIA-el nusra-el kaide-pkk-bokoharam-feto...

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır1
cevapla 21.12.2016 16:58
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