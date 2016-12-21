Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik suikastın arkasından FETÖ çıkınca şimdi de yeni bir oyuna başlandı. Sahte olduğu açıkça anlaşılan sözde bir mektupla saldırıyı El Nusra terör örgütünün üstlendiği haberi FETÖ militanları ve örgütün kontrolündeki sitelerce yayılmaya başlandı. İran kaynaklı siteler de FETÖ ile ortak biçimde yalanı gerçekmiş gibi yaydı.



FETÖ'NÜN İŞBİRLİKÇİLERİ DE YALANA ORTAK OLDU

Öte yandan sözde gazeteciler Ahmet Şık, Özgür Mumcu, İsmail Saymaz, Ceyda Karan gibi isimler ile Birgün, Cumhuriyet ve T24 gibi FETÖ tetikçisi siteler de bu yalana ortak oldu.























