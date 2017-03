EVET zengin edecek

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 'cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin' günlük hayattan ticarete kadar her alanda 80 milyonun sigortası olacağını söyledi. "Yeni sistem refah ve zenginlik getirecek, piyasalar rahatlayacak, ticaret gelişecek, yatırım potansiyeli artacak, yerel yönetimler güçlenecek, orta kesim ön plana çıkacak, küresel krizlere karşı koruma kalkanı olacak. Kişi başı milli gelir 25 bin dolar seviyesine ulaşacak" diyen Tüfenkci, yeni sistemin sağlayacağı getirileri şöyle anlattı:



* 16 Nisan'dan sonra piyasalar rahatlayacak. Kalıcı güven ticarete de ivme katacak. Her sektörü güçlendiren bir dinamik olacak. Ulaşılan pazar sayısı artacak.



* Zenginlik, refah getirecek. Her alanda Türkiye'nin elini güçlendirecek. Ekonominin her alanında gelişime katkı sunacak.



* Milli gelir 11 bin dolardan 20-25 bin dolara çıkacak.



* Türkiye, yüksek yatırım potansiyeli olan bir ülke olacak.



* Ekonomik büyümeden toplumun tüm kesimleri eşit yararlanacak.



* Vaatlerin yaşama geçirilmesinin garantisi olacak.



* Vatandaşın beklentileri daha hızlı bir şekilde karşılanacak.



Hazal ATEŞ