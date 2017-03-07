EVET zengin edecek

Gümrük ve TicaretBakanı Bülent Tüfenkci,'cumhurbaşkanlığı hükümetsisteminin' günlük hayattanticarete kadar her alanda 80milyonun sigortası olacağınısöyledi. "Yeni sistem refahve zenginlik getirecek,piyasalar rahatlayacak,ticaret gelişecek, yatırımpotansiyeli artacak, yerelyönetimler güçlenecek, ortakesim ön plana çıkacak, küreselkrizlere karşı koruma kalkanıolacak. Kişi başı milli gelir 25bin dolar seviyesine ulaşacak"diyen Tüfenkci, yeni sisteminsağlayacağı getirileri şöyleanlattı:
* 16 Nisan'dan sonrapiyasalar rahatlayacak.Kalıcı güven ticarete deivme katacak. Her sektörügüçlendiren bir dinamik olacak.Ulaşılan pazar sayısı artacak.
* Zenginlik, refah getirecek.Her alanda Türkiye'nin elinigüçlendirecek. Ekonominin heralanında gelişime katkı sunacak.
* Milli gelir 11 bin dolardan20-25 bin dolara çıkacak.
* Türkiye, yüksek yatırımpotansiyeli olan bir ülkeolacak.
* Ekonomik büyümedentoplumun tüm kesimleri eşityararlanacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.