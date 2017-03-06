Şov zamanı

87'nci CenevreOtomobil Fuarı için gerisayım başladı. 9-19Mart'ta İsviçre'ninCenevre kentindedüzenlenecek olanfuarda, pek çokaracın dünyaprömiyerigerçekleştirilecek.Birbirindenözel otomobillerinsahneye çıkacağıfuarda, en sonteknolojiler detanıtılacak.
MASÖR MERCEDES
Mercedes'in tanıtacağı G650 Landaulet'in arka koltukları masaj özelliği sunuyor. Elektronik katlanır tavan sayesinde arka kısımda açık hava keyfi sunan aracın ön ve arka bölümleri bir cam parça vasıtasıyla ayrılıyor.
PORSCHE ÇIKARMASI
Porsche, Panamera'nın 2 yeni dünya prömiyerini gerçekleştirecek. Sport Tourismo, arkada 3 koltuğa sahip ilk Panamera. Turbo S E-Hybrid ise 550 HP güç üreten V8 motoru ile 136 HP'lik elektrikli motoru birleştiriyor.
GELMİŞ GEÇMİŞ EN HIZLI FERRARİ
İlk kez fuarda tanıtılacak olan Ferrari'nin en hızlısı 812 Superfast, 6.5 litre V12 yapılı 789 HP'lik motora sahip. 340 km/s'lik son hıza sahip olan araç, 0-100 km/s hızlanmasını 2.9 saniyede tamamlıyor.
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