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Şov zamanı

Bu hafta başlayacak , birçok markanın gövde gösterisine sahne olacak. Çok sayıda yeni model ve son teknolojiler görücüye çıkacak...

Şov zamanı
87'nci Cenevre Otomobil Fuarı için geri sayım başladı. 9-19 Mart'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek olan fuarda, pek çok aracın dünya prömiyeri gerçekleştirilecek. Birbirinden özel otomobillerin sahneye çıkacağı fuarda, en son teknolojiler de tanıtılacak.

MASÖR MERCEDES
Mercedes'in tanıtacağı G650 Landaulet'in arka koltukları masaj özelliği sunuyor. Elektronik katlanır tavan sayesinde arka kısımda açık hava keyfi sunan aracın ön ve arka bölümleri bir cam parça vasıtasıyla ayrılıyor.



PORSCHE ÇIKARMASI
Porsche, Panamera'nın 2 yeni dünya prömiyerini gerçekleştirecek. Sport Tourismo, arkada 3 koltuğa sahip ilk Panamera. Turbo S E-Hybrid ise 550 HP güç üreten V8 motoru ile 136 HP'lik elektrikli motoru birleştiriyor.



GELMİŞ GEÇMİŞ EN HIZLI FERRARİ
İlk kez fuarda tanıtılacak olan Ferrari'nin en hızlısı 812 Superfast, 6.5 litre V12 yapılı 789 HP'lik motora sahip. 340 km/s'lik son hıza sahip olan araç, 0-100 km/s hızlanmasını 2.9 saniyede tamamlıyor.
Etiketler:
  • 06 Mart 2017, Pazartesi
  • Gazete
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