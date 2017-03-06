Yol Durumu
  1. Borsadaki şirketlerin değeri 83 milyar arttı
  2. Şov zamanı

Kadına 5 koldan destek

Kadına 5 koldan destek
Hükümet, istihdamı artırmak için pek çok destek veriyor. Kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık ile de çalışan kadın sayısının artırılması amaçlanıyor. Desteklerin bazıları şöyle:

● Artı 1 istihdam seferberliği ile şirketlere teşvik veriliyor. Projede kadın istihdamı ön plana çıkarılacak.

HİBE KREDİ VERİLİYOR
● Mesleki belge sahipleri ile 18 yaş üstü kadın ve 18-29 yaş arası genç eleman alanların işveren priminin tamamı 48 aya kadar İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyor. Alınan eleman İŞKUR'a kayıtlı işçi ise bu süre 54 ay oluyor.
Aile Bakanlığı, iş kurmak isteyen kadınlara 15 bin lira faizsiz kredi sağlıyor. Proje başarılı olursa kredinin bir kısmı da hibe ediliyor. Kredi için 2 yıl geri ödeme istenmiyor. Bu sürenin ardından, 6 yılda eşit taksitlerle geri ödeme yapılıyor. KOSGEB de kadın girişimcilere 50 bin lira hibe kredi sunuyor. Yine KOSGEB'in farklı kredi destekleri var.

BAKICI MAAŞI KARŞILANIYOR
● Annelerin istihdamdan kopmaması için torun bakan büyükannelere 425 lira maaş uygulaması başlatıldı.
● SGK, Antalya, İzmir, Bursa, Ankara ve İstanbul'da 'Çalışan annelere bakıcı desteği' veriyor. Annelere ayda 416 euroya kadar yardımda bulunuluyor.
Etiketler:
  • 06 Mart 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar