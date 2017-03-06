Kadına 5 koldan destek

Hükümet, istihdamı artırmak için pek çok destek veriyor. Kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık ile de çalışan kadın sayısının artırılması amaçlanıyor. Desteklerin bazıları şöyle:



● Artı 1 istihdam seferberliği ile şirketlere teşvik veriliyor. Projede kadın istihdamı ön plana çıkarılacak.



HİBE KREDİ VERİLİYOR

● Mesleki belge sahipleri ile 18 yaş üstü kadın ve 18-29 yaş arası genç eleman alanların işveren priminin tamamı 48 aya kadar İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyor. Alınan eleman İŞKUR'a kayıtlı işçi ise bu süre 54 ay oluyor.

● Aile Bakanlığı, iş kurmak isteyen kadınlara 15 bin lira faizsiz kredi sağlıyor. Proje başarılı olursa kredinin bir kısmı da hibe ediliyor. Kredi için 2 yıl geri ödeme istenmiyor. Bu sürenin ardından, 6 yılda eşit taksitlerle geri ödeme yapılıyor. KOSGEB de kadın girişimcilere 50 bin lira hibe kredi sunuyor. Yine KOSGEB'in farklı kredi destekleri var.



BAKICI MAAŞI KARŞILANIYOR

● Annelerin istihdamdan kopmaması için torun bakan büyükannelere 425 lira maaş uygulaması başlatıldı.

● SGK, Antalya, İzmir, Bursa, Ankara ve İstanbul'da 'Çalışan annelere bakıcı desteği' veriyor. Annelere ayda 416 euroya kadar yardımda bulunuluyor.