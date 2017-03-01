Nesneler konuşuyor

Bugüne kadar gerçekleştirdiği 867 patent başvurusuyla sektöründe lider olan TurkcellTeknoloji, Türkiye'nin teknolojide tüketen değil, üreten ülke olması için uluslararası alanda da Ar-Ge çalışmalarını sürdürüyor. Turkcell Teknoloji son olarak, Belçika, Finlandiya, Fransa,Güney Kore ve İspanya'daki toplam 26 şirkete liderlik etti. TÜBİTAK tarafından da desteklenen işbirlikçi analitik platformunun konusu Nesnelerin İnterneti(IoT) oldu. Barselona'da gerçekleştirilen Dünya Mobil Kongresi'nde konu hakkında konuşan TurkcellGenel Müdürü Kaan Terzioğlu, "DNA'sında inovasyon olan bir şirketiz. Turkcell Teknoloji'yi sadece Turkcell'in değil, Türkiye'nin bir Ar-Ge inovasyon merkezi olarak görüyoruz. Türkiye'nin yeni nesil iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretiminde söz sahibi bir ülke olarak katma değeri yüksek ürün ve hizmetler ortaya koyması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz."
Turkcell'in patentini aldığı bazı sistem çözümleri şöyle;
Hastadan periyodik alınması gereken ölçümleri alıp, analiz ediyor. Gerekli durumda hasta yakınını ve sağlık personelini bilgilendiriyor.
Afet anında göçük altında ya da afet bölgesinde kalan abonelerin lokasyonlarını belirliyor.
Cihazlar tek sistemden yönetiliyor.
Hasar sensörü ile trafik kazasını algılayıp, çağrı merkezine bildiriyor.
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