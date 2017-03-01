Kazandıran emeklilik

Sistem, 45 yaşını doldurmamış çalışanları kapsıyor.
Çalışanlardan her ay prime esas kazancının yüzde 3'ü kadar katkı payı kesiliyor. Bu yıl için en düşük prim tutarı 53.32, maksimum tutar ise 399.94 lira.
Çalışanlar tarafından ödenen katkı paylarına yüzde 25 devlet katkısı teşviği var. 2 aylık cayma süresi sonunda sistemde devam etmeye karar verenlere bin lira tutarında ek devlet katkısı sağlanıyor. Emeklilik halinde ise birikimini maaş halinde almak isteyenlere (en az 10 yıl süreli yıllık gelir sigortası tercih edenlere) birikiminin yüzde 5'i oranında devlet katkısı teşviği verilecek.
Ayda 53.32 lira ödeme yapanın, yani asgari ücretlinin ilk yılın sonunda hesabındaki birikim, yaklaşık 680,84 lira yatırmış olmasına karşın yüzde 25'lik ve bin liralık devlet katkılarıyla bin 780 liraya ulaşacak. Ayrıca buna getiriler de eklenecek.
Çalışanlar, emeklilik planına dahil edildiğinin kendisine bildirildiği tarihten itibaren 2 ay içerisinde cayma hakkını kullanabilecek. Katılımcılar, cayma süresinden sonra da sistemden istedikleri zaman çıkış yapabilecek.
Çalışandan sisteme girerken veya ayrılırken herhangi bir kesinti yapılmayacak. Sistemde bulunduğu sürece çalışanların emeklilik hesabındaki birikimleri üzerinden yalnızca fon işletim gider kesintisi yapılabilir.
Çalışanın talebi üzerine katkı payı ödemelerine ara verilebilir ancak 3 ayın sonunda tekrar katkı payı tahsil edilmeye başlanır. 3 ayda bir söz konusu talebin yinelenmesi gerekir.
1 Ocak 2017: Bin ve üzeri çalışanı olan işyerleri.
1 Nisan 2017: 250-999 çalışanı olan işyerleri ile kamu idareleri.
1 Temmuz 2017: 100-249 çalışanı olanlar.
1 Ocak 2018: 50-99 çalışanı olanlar, mahalli idareler ve KİT'ler.
1 Temmuz 2018: 10-49 çalışanı olanlar.
1 Ocak 2019: 5-9 çalışanı olanlar.
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