Gram altın şubatta frene bastı!

Türkiye'de yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri olan gram altın, 5 aylık yükselişinden sonra şubatta yatırımcısına kaybettirdi.

Dolar/TL'deki yükselişe paralel Eylül 2016'dan itibaren 5 ay boyunca yatırımcısının yüzünü güldüren gram altın, söz konusu dönemde yaklaşık yüzde 18 getiri sağladı. Şubat ayında fiyatı gerileyen gram altın, bu dönemde yatırımcısına yüzde 0,41 kaybettirdi.

Alan Yatırım Menkul Değerler Kıdemli Analisti Eda Önder Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yılın son çeyreğinde TL cinsinden varlıkların seyrinde görülen negatif ayrışmanın etkisiyle gram altında görülen yükselişin, bir süredir TL'nin bu süreci telafi etme çabası nedeniyle yerini sakin bir seyre bıraktığını söyledi.

Öztürk, Donald Trump dönemi ile birlikte genişleyici maliye politikalarının devreye girecek olmasının ABD ekonomisine ilişkin enflasyon ve büyümede artış beklentisi yarattığını ifade ederek, "ABD'de yeni yönetim ile birlikte maliye ve dış ticaret politikasında yaşanması beklenen değişimlerin Fed'in para politikasına da yansıması bekleniyor. Ancak söz konusu enflasyon ve büyüme beklentileri şişirilmiş ve dolar cephesinde fiyatların içerisine yerleşmiş durumda." diye konuştu.

" 2017, BELİRSİZLİK UNSURUNUN FAZLASI İLE KONUŞULACAĞI BİR YIL OLABİLİR"

Eda Önder Öztürk, piyasaların dolar için pozitif, altın için negatif senaryoyu fazlasıyla fiyatladığını belirterek, Trump'ın büyüme reformlarının gerçekleşmeme olasılığı gibi belirsizliklerin ise piyasalar tarafında hiçbir şekilde fiyatlanmadığını söyledi.

Belirsizliklerin fiyatlanması durumunda altına olan ilginin biraz daha artacağını düşündüğünü kaydeden Öztürk, yıl sonuna kadar piyasalarda belirsizlik unsurunun fazlasıyla konuşulacağını söyledi.

Öztürk, "Bu yıla ilişkin altın fiyatlarının seyrinde, Çin büyümesi, Avrupa seçimleri ve Trump ekonomisini izleyen altın yatırımcısı için ons altın adına iyi senaryoda 1.450 dolar, kötü senaryoda ise 1.027 dolar seviyeleri takip edilecek." diye konuştu.

"DOLAR TARAFINI İZLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

AA Finans Analisti İslam Memiş de ocak ayında dolar/TL'nin 3,94 seviyesini test etmesinin ardından altının gram fiyatının tüm zamanların zirvesi olan 151,63 liraya yükseldiğini hatırlatarak, dolar kurunda yaşanan yükselişlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) almış olduğu tedbirler ve hükümetin teşvikleriyle yerini sert düşüşlere bıraktığını söyledi.

Şubat ayı genelinde düşüş trendinde olan dolar kurunun geçen hafta 3,5561 seviyesine kadar gerilediğini belirten Memiş, dolar kurunda yaşanan gelişmelerin altının gram fiyatını direkt etkilemesi nedeniyle dolar tarafını izlemeye devam edeceklerini, dolar kurunun düşmesinin yurt içi piyasalarda altının gram fiyatında gerilemelere neden olduğunu kaydetti.

Memiş, geçen ay altının gram fiyatında 142-146 lira aralığında işlemler gerçekleştiğini hatırlatarak, "Altının gram fiyatının referandum sonucu açıklanana kadar 140-148 lira arasında, geniş bir bant aralığında hareket etmesini bekliyorum." dedi.

Altının ons fiyatının 3,5 ayın zirvesini olan 1.260 doları test ettiğini anımsatan Memiş, ABD ile Çin arasında başlayacak, Rusya ve Suriye arasında devam edecek jeopolitik riskler nedeniyle yılın ikinci yarısında ons fiyatının tekrar yükseliş trendine girmesini beklediğini kaydetti.

Memiş, altının ons fiyatının 1.350 dolar seviyesini kırması durumunda bu yılın sonuna kadar 1.400-1.500 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceğini bildirdi.