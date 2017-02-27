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KGF’ye rekor başvuru

KGF’ye rekor başvuru
Hükümetin; KOBİ'lerin, ihracatçı firmaların canlılığını korumak, kur dalgalanmasından etkilenen şirketlerin üretimlerine katkı için yaşama geçirdiği devlet garantili krediye başvuruda talep patlaması yaşandı. 'ndan son 1 haftada yararlanan işletme sayısı 12 bin 500'e ulaştı. Son 25 yılda Fon'la kredi verilen KOBİ sayısı 25 bin olurken, bir haftada ortaya çıkan tablo sevindirdi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, "1 haftada 25 yıldaki başvurunun yarısına ulaşıldı. Bu çok önemli bir gelişme. Piyasalara hızlı şekilde yansıyacaktır. Bu finansal piyasalarla sınırlı kalmayacak. Hızlı şekilde reel sektöre yansıyacak" dedi.

Hazal ATEŞ
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  • 27 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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