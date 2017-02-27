Gençler akıllı telefon tasarlayacak

VESTEL, genç fikirler ve yetenekler için yeni bir proje başlattı. Üniversite öğrencileri arasında düzenlenen yarışma ile akıllı telefon Venus'ün genç beyinlerin katkısıyla daha da iyileştirilmesi amaçlanıyor. Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, yarışma ile yenilikçi bakış açısına sahip, heyecanlı, değişime açık, teknolojiye ilgi duyan ve yeni trendleri yakından takip eden genç yetenekleri şirket bünyesine kazandırmak istediklerini söyledi. Yarışmada birinci olan gruba 15 bin, ikinci olan gruba 10 bin ve üçüncü olan gruba 5 bin lira ödül verilecek.