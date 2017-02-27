Gençler akıllı telefon tasarlayacak

VESTEL, genç fikirler ve yetenekler için yeni bir proje başlattı. Üniversite öğrencileri arasında düzenlenen yarışma ile akıllı telefon Venus'ün genç beyinlerin katkısıyla daha da iyileştirilmesi amaçlanıyor. Vestel ŞirketlerGrubu İcra Kurulu BaşkanıTuran Erdoğan, yarışma ile yenilikçi bakış açısına sahip, heyecanlı, değişime açık, teknolojiye ilgi duyan ve yeni trendleri yakından takip eden genç yetenekleri şirketbünyesine kazandırmakistediklerini söyledi. Yarışmada birinci olan gruba 15bin, ikinci olan gruba 10 bin ve üçüncü olan gruba 5 binlira ödül verilecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.