Altının ons fiyatındaki yatay seyre karşın, dolar kurundaki düşüşle gerileyen gram altın 145,2 lira seviyesinde dengelendi.

Geçen haftanın ikinci yarısında yükselişe geçen altının ons fiyatı, cuma günü 1.260,2 dolar ile yaklaşık 3,5 ayın en yüksek seviyesini gördü. Altının onsu 1.260 doların üzerinde etkisini artıran kar satışları ile kazançlarının bir kısmını geri verdi ve haftayı 1.257,7 dolardan tamamladı. Yeni haftaya yatay bir başlangıç yapan ons altın, saat 10.00 itibarıyla 1.257,0 dolardan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Yurt içinde, cuma gününü yüzde 1,8 artışla 145,9 liradan tamamlayan altının gram fiyatı da dolar kurundaki gerilemeye paralel yeni haftaya düşüşe başladı. Altının gram fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,5 azalışla 145,2 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 239 liradan, Cumhuriyet altını da 973 liradan satılıyor.

Analistler cuma günü ABD'de açıklanan konut satış verisi ve dünya genelinde artan siyasi risklerin altın fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu belirtti.

Bugün ABD'de açıklanacak dayanıklı mal siparişleri ile ABD Merkez Bankası (Fed) üyesi Robert Steven Kaplan'ın konuşmalarının takip edileceğini ifade eden Memiş, "Altının ons fiyatında 1.260 dolar direnci aşılırsa 1.270 dolar seviyesi gündeme gelebilir. 1.260 doların aşılamaması durumunda ise 1.240 dolar seviyesini destek olarak takip edeceğiz." dedi.