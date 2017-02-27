Başarılı memura ekstra maaş

Hükümet; FETÖ gibi terör örgütlerinin devlette yeniden ortaya çıkmasını engellemek için kamu personel rejimine neşter vuruyor. İmtiyazlı grupların kökünün de kazınmasını hedefleyen yeni sistemde iş yükü dikkate alınarak memura 6 aylık ya da 1 yıllık karne verilecek. Karnede A, B, C, D olmak üzere 4 aşamalı değerlendirme yapılacak. Memurun performansını en yakın amirinin yanı sıra iş arkadaşları ve yakın astları da değerlendirecek. Vatandaş memnuniyetine de bakılacak. Karnesi A, B olana yurt dışı görevlerde önceliğin yanı sıra başarıücreti ödenecek. Karnesi C, D olanlar için ise eksiklikleri dikkate alınarak gelişim planları hazırlanacak. 3 değerlendirme döneminin en az 2'sinde D düzeyde olan personel hakkında görev ya dagörev yeri değişikliği gibi tedbirler alınacak. Sözleşmeli personelin sözleşmesi sonlandırılabilecek. Taslak 8-9 Mart'tayapılacak çalıştayda masaya yatırılacak.
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