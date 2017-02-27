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7 bin alınacak

7 bin bekçi alınacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda 'Çarşı ve Mahalle leri' teşkilatı güçlendirilecek. İstanbul, Ankara, Mersin, Adana, Gaziantep ve Hatay öncelikli olmak üzere 7 bin bekçi alınacak. Geçen yıl Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Şanlıurfa ve Şırnak valilikleri tarafından yapılan duyurunun ardından, başvuran adaylardan gerekli şartları taşıyan 280'i 1 ay içerisinde görevlerine başlayacak. İstanbul'da 700, Şırnak'ta ise 100 bekçi alımı için başlatılan süreç de devam ediyor. İstanbul için tahsis edilen bekçi kadrosu sayısının da önümüzdeki dönemde artırılacağı ve yeni bekçi alımlarının gerçekleştirileceği belirtiliyor.
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  • 27 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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