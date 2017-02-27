7 bin bekçi alınacak

Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan'ın talimatı doğrultusunda'Çarşı ve Mahalle Bekçileri' teşkilatıgüçlendirilecek. İstanbul, Ankara,Mersin, Adana, Gaziantep ve Hatayöncelikli olmak üzere 7 bin bekçialınacak. Geçen yıl Diyarbakır, Hakkari,Mardin, Şanlıurfa ve Şırnak valilikleritarafından yapılan duyurunun ardından,başvuran adaylardan gerekli şartlarıtaşıyan 280'i 1 ay içerisinde görevlerinebaşlayacak. İstanbul'da 700, Şırnak'taise 100 bekçi alımı için başlatılan süreç dedevam ediyor. İstanbul için tahsis edilenbekçi kadrosu sayısının da önümüzdekidönemde artırılacağı ve yeni bekçialımlarının gerçekleştirileceğibelirtiliyor.
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