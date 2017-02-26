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için sadece imza yeter

Emekliler Mart ayı ile birlikte bankalara müracaat edecek. Artık hiçbir şart öne sürülmeyecek. Bankaya gidip 3 yıllık sözleşme imzalamanız yeter. Size ek şartlar öne sürerlerse kabul etmeyip şikayet edin

Emekliler için promosyonda sona gelindi!
Emekliler için da artık sona gelindi. Mart ayı ile birlikte emekliler sözleşme imzalayan 17 bankadan istedikleri birini veya PTT'yi seçerek promosyon anlaşması yapabilecek. Daha önce iki fatura talimatı ve kredili bir ürün şartı öne süren bankalar için bunlar geçerliliğini yitirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu bankalarla görüşüp şartları ortadan kaldırdıklarını açıkladı. Buna göre emekliler seçtikleri bankaya giderek, "3 yıl süreyle maaşımı sizden alacağım" imzasını atacak ve ücretlerine karşılık gelen promosyonu hemen alacak. Promosyon tek seferde ve nakit olarak ödenecek. Bunun dışında fatura talimatı ya da kredili mevduat hesabı, kredi kartı gibi ürünleri almak zorunda kalmayacak. İsteyen emekliler için bu yol açık. Bu ürünleri kullanmak isterse emekli bunu kabul edebilecek, banka zorlayamayacak.

EVRAKI İNCELEYİN
Bu noktada bankadan yapacağınız sözleşme önem kazanıyor. Sözleşmede bu tür ürünleri kullanacağınıza dair ibareler olup olmadığına mutlaka bakın. Okumadan hiçbir belgeyi imzalamayın. Bankadaki görevliye bu şartların olup olmadığını sorun. Eğer bu şartlar varsa o bankadan promosyon almayıp başka bankayı ya da PTT'yi tercih edin. Size zorla bu şartları uygulamaya kalkan bankaları da hem BDDK'ya hem de ALO 170 numaralı çağrı hattına şikayet edin.

EMEKLİLER GÜN SAYIYOR
Promosyon görüşmeleri bittikten sonra milyonlarca emekli işlemlerin başlamasını beklemeye başladı. Bu arada bazı bankalar emeklileri arayarak şubelere davet ediyor. Bazı bankalar ise protokol imzalamasına rağmen hiçbir girişimde bulunmayıp emeklilerin kendilerine gelmesini bekliyor. Bu yüzden bankaların vaatlerini öğrenip en doğru seçimi yapmak ise emekliye düşüyor.

KİM NE KADAR ALACAK
Maaşı bin lira ve altında olanlar 300 lira
Maaşı bin lira ile 2000 lira arasında olanlar 375 lira
Maaşı 2 bin liranın üstünde olanlar 450 lira
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  • 26 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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