EVRAKI İNCELEYİN
Bu noktada bankadan yapacağınız sözleşme önem kazanıyor. Sözleşmede bu tür ürünleri kullanacağınıza dair ibareler olup olmadığına mutlaka bakın. Okumadan hiçbir belgeyi imzalamayın. Bankadaki görevliye bu şartların olup olmadığını sorun. Eğer bu şartlar varsa o bankadan promosyon almayıp başka bankayı ya da PTT'yi tercih edin. Size zorla bu şartları uygulamaya kalkan bankaları da hem BDDK'ya hem de ALO 170 numaralı çağrı hattına şikayet edin.
EMEKLİLER GÜN SAYIYOR
Promosyon görüşmeleri bittikten sonra milyonlarca emekli işlemlerin başlamasını beklemeye başladı. Bu arada bazı bankalar emeklileri arayarak şubelere davet ediyor. Bazı bankalar ise protokol imzalamasına rağmen hiçbir girişimde bulunmayıp emeklilerin kendilerine gelmesini bekliyor. Bu yüzden bankaların vaatlerini öğrenip en doğru seçimi yapmak ise emekliye düşüyor.
KİM NE KADAR ALACAK
Maaşı bin lira ve altında olanlar 300 lira
Maaşı bin lira ile 2000 lira arasında olanlar 375 lira
Maaşı 2 bin liranın üstünde olanlar 450 lira
kalan karakter 1000
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