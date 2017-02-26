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Arabadan pahalı

Arabadan pahalı
Motosiklet ve bisiklet markalarının yer aldığı ve en yeni modellerini tanıttığı "Türkiye'nin Lider Uluslararası Motosiklet, Bisiklet ve Aksesuarları Fuarı" () kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuarda her bütçeye göre motosikletler sergilenirken bazı araçların fiyatları şaşırttı. 55 bin euroyu (200 bin lira) bulan fiyatları olan motosikletler lüks arabalardan bile daha pahalı. Bu arada şehir içinde kullanılan motorların fiyatları 2 bin liradan başlıyor.

Fuarda tanıtılan motorsikletlerin fiyatları her kesee göre değişiyor. Özellikle elektrikli şehir için küçük motorsikletler 2 bin liradan başlıyor. Bazı motosikletler arabadan daha pahalı fiyatlarıla dikkat çekiyor.
Etiketler:
  • 26 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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