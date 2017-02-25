Sabancı’dan dev yatırım

Sabancı Holding, yatırım düğmesine bastı. Holding, 2016'da 4.1milyar lira olan yatırım tutarını, bu yıl 4.5 milyarliraya çıkarmayı hedefliyor. 2016 yılı finansal sonuçlarının açıklandığı, toplantıda konuşan SabancıHolding Başkanı GülerSabancı, "Sabancı Topluluğu olarak 90 yılı aşkın süredir Türkiye ekonomisinde ve sosyal gelişmesinde önemli bir oyuncu olarak var gücümüzle çalışıyor ve değer yaratıyoruz. Birikimlerimiz, değerlerimiz ve devamlılığımız en kıymetli varlıklarımızdır" dedi. SabancıHolding CEO'su ZaferKurtul da 4.5 milyar liralık yatırım rakamının 3.5 milyar lirasının üretim kapasitesininartırılması için yapılacağını, 1 milyar liranın ise teknolojiyatırımı olacağını söyledi. 2017'nin Türkiye açısından 2016'ya göre hem kur istikrarı hem ekonomik büyüme hem işsizliğin azalması konusunda daha iyi olacağını ifade eden Kurtul, "2016'da kombine net satışlarımız yüzde 12 arttı ve 53.6 milyar liraya ulaştık. Net kârımız da yüzde 19 artarak 2.7 milyarlira olarak gerçekleşti" diye konuştu.
KAPTAN DEĞİŞİYOR Sabancı Holding BaşkanıGüler Sabancı, toplantıda,Zafer Kurtul'un 30 Mart 2017itibarıyla görevinde ayrılacağınıbelirterek, yerine Enerji GrupBaşkanı Mehmet Göçmen'inatandığını anımsattı. Göçmen'in14 yıldır gruplarında olduğunudile getiren Güler Sabancı,enerji sektöründe SabancıTopluluğu olarak son 10 yıldabir lider ortaya çıkardıklarınıkaydederek, Göçmen'inson 3 yılda Enerjisa'nınbüyümesinde önemli katkısıolduğunu anlattı.
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