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Sabancı’dan dev

2017’yi dönemi ilan eden , bu yıl 4.5 milyar liralık yatırım yapacağını açıkladı. Holding’in 2016’daki net kârı ise 2.7 milyar lira olarak duyuruldu

Sabancı’dan dev yatırım
Sabancı Holding, düğmesine bastı. Holding, 2016'da 4.1 milyar lira olan yatırım tutarını, bu yıl 4.5 milyar liraya çıkarmayı hedefliyor. 2016 yılı finansal sonuçlarının açıklandığı, toplantıda konuşan Sabancı Holding Başkanı Güler Sabancı, "Sabancı Topluluğu olarak 90 yılı aşkın süredir Türkiye ekonomisinde ve sosyal gelişmesinde önemli bir oyuncu olarak var gücümüzle çalışıyor ve değer yaratıyoruz. Birikimlerimiz, değerlerimiz ve devamlılığımız en kıymetli varlıklarımızdır" dedi. Sabancı Holding CEO'su Zafer Kurtul da 4.5 milyar liralık yatırım rakamının 3.5 milyar lirasının üretim kapasitesinin artırılması için yapılacağını, 1 milyar liranın ise teknoloji yatırımı olacağını söyledi. 2017'nin Türkiye açısından 2016'ya göre hem kur istikrarı hem ekonomik büyüme hem işsizliğin azalması konusunda daha iyi olacağını ifade eden Kurtul, "2016'da kombine net satışlarımız yüzde 12 arttı ve 53.6 milyar liraya ulaştık. Net kârımız da yüzde 19 artarak 2.7 milyar lira olarak gerçekleşti" diye konuştu.

KAPTAN DEĞİŞİYOR
Sabancı Holding Başkanı Güler Sabancı, toplantıda, Zafer Kurtul'un 30 Mart 2017 itibarıyla görevinde ayrılacağını belirterek, yerine Enerji Grup Başkanı Mehmet Göçmen'in atandığını anımsattı. Göçmen'in 14 yıldır gruplarında olduğunu dile getiren Güler Sabancı, enerji sektöründe Sabancı Topluluğu olarak son 10 yılda bir lider ortaya çıkardıklarını kaydederek, Göçmen'in son 3 yılda Enerjisa'nın büyümesinde önemli katkısı olduğunu anlattı.
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  • 25 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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