KİPTAŞ’tan % 20 indirim

KİPTAŞ Genel Müdürüİsmet Yıldırım, Emlak KonutGYO'nun 1 Şubat'ta başlattığı'Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti'kampanyasından ilham alarak'Güçlü Türkiye İçin' kampanyasınıdüzenlediklerini söyledi. Bundanevvel Emlak Konut'un 20 yıl vadeyiortaya koyduğunu, kendilerinin deVaditepe Bahçeşehir ve VeneziaMega projelerindeki 650 bitmişkonutu 20 yıl vadeye kadar satışaçıkardıklarını belirten Yıldırım,"İlk defa peşin alımlarda yüzde 20indirim imkanı getirdik. Böylecevatandaş 600 bin liralık daireyi480 bin liraya alıp oturabilecek"şeklinde konuştu.
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