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’tan % 20

KİPTAŞ’tan % 20 indirim
KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım, Emlak Konut GYO'nun 1 Şubat'ta başlattığı 'Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti' kampanyasından ilham alarak 'Güçlü Türkiye İçin' kampanyasını düzenlediklerini söyledi. Bundan evvel Emlak Konut'un 20 yıl vadeyi ortaya koyduğunu, kendilerinin de Vaditepe Bahçeşehir ve Venezia Mega projelerindeki 650 bitmiş konutu 20 yıl vadeye kadar satışa çıkardıklarını belirten Yıldırım, "İlk defa peşin alımlarda yüzde 20 indirim imkanı getirdik. Böylece vatandaş 600 bin liralık daireyi 480 bin liraya alıp oturabilecek" şeklinde konuştu.
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  • 25 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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