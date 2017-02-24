Taksi terörü!

TAKVİM, 'taksici terörünü' gündeme taşımaya devam ediyor. Görevini hakkıyla yerine getiren sürücülerin yanı sıra, küfürbaz, kavgacı, kuraltanımaz şoförler yollarda boy gösteriyor. Vatandaşın en çok şikayet ettiği konuların başında, trafik canavarı taksiciler geliyor. Şikayetlerde üst sıralarda yer alan bir diğer konu da araçlardaki sigara kokusu. Kimi şoförler, müşteri varken bile sigara içiyor. Sınavsız, belgesiz önüne gelen herkesin taksici olabileceği sistemde, yakın gelecekte müşteriye rahatlık görünmüyor. Araçların yenilenmesi çalışmaları sürerken, şoförler için de düzenleme yapılması bekleniyor. Adres bilmeyen, haram kazanç peşinde koşan, yakın mesafe diye yolcuyu geri çeviren çürük taksicilerden vatandaş kadar, dürüst taksiciler de bezmiş durumda.
'SADECE KINAYABİLİYORUZ' İstanbul Taksiciler Esnaf OdasıBaşkanı Yahya Uğur, çürük taksicilerin ençok dürüst taksicileri yaraladığını belirterek,"İstanbul'da 17 bin 395 tane ticari taksi var.Bu taksileri kullanan 40 bin de şoför var.Kötü hizmetin yanı sıra, tarife oyunlarıile yanlış yapan arkadaşların hataları, helaliharamı bilen insanları hem üzüyor hem zanaltında bırakıyor" dedi. Burada çürüklerekarşı ellerinden bir şey gelmediğini söyleyenYahya Uğur, "İşini yanlış yapan taksicileribizim cezalandırma yetkimiz yok. Ancakkınama veriliyor. Kamunun elini taşınaltına koyup düzenleme yapması, sektörekurallar getirmesi gerekiyor" şeklindekonuştu.
KORSANA DİKKAT! Yahya Uğur, korsan taşımacılar ile ilgili de şunları söyledi: "2012 yılında yapılan kanuni düzenleme, korsanın ciddi anlamda önünü kesti. Ancak onun yerine UBER geçti. Akıllı telefonunuza indirdiğiniz sistemden, taksiye ihtiyacınız olduğunda talepte bulunuyorsunuz. UBER'in kendi aracı yok, vatandaşın aracını sisteme kayıt ederek, müşteriye yönlendiriyor. Bunlar taksi değil, normal araç. Yani yasal değil." Uğur, vatandaşın işini düzgün yapmayan taksicileri 444 15 23 hattından kendilerine bildirebileceğini de belirtti.
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