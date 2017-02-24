Yol Durumu
  1. TANAP 2018’de
  2. Milyonlarca kişiye müjde! Meclis'ten geçti

Taksi terörü!

Kuralları ihlal eden, arabada sigara içip küfür eden taksiciler için esnaf odası da çaresiz... Yetkililer ‘Elimizden bir şey gelmiyor’ derken, her isteyen sorgusuz sualsiz taksici olabiliyor

Taksi terörü!
TAKVİM, 'taksici terörünü' gündeme taşımaya devam ediyor. Görevini hakkıyla yerine getiren sürücülerin yanı sıra, küfürbaz, kavgacı, kural tanımaz şoförler yollarda boy gösteriyor. Vatandaşın en çok ettiği konuların başında, trafik canavarı taksiciler geliyor. Şikayetlerde üst sıralarda yer alan bir diğer konu da araçlardaki sigara kokusu. Kimi şoförler, müşteri varken bile sigara içiyor. Sınavsız, belgesiz önüne gelen herkesin taksici olabileceği sistemde, yakın gelecekte müşteriye rahatlık görünmüyor. Araçların yenilenmesi çalışmaları sürerken, şoförler için de düzenleme yapılması bekleniyor. Adres bilmeyen, haram kazanç peşinde koşan, yakın mesafe diye yolcuyu geri çeviren çürük taksicilerden vatandaş kadar, dürüst taksiciler de bezmiş durumda.

'SADECE KINAYABİLİYORUZ'
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur, çürük taksicilerin en çok dürüst taksicileri yaraladığını belirterek, "İstanbul'da 17 bin 395 tane ticari taksi var. Bu taksileri kullanan 40 bin de şoför var. Kötü hizmetin yanı sıra, tarife oyunları ile yanlış yapan arkadaşların hataları, helali haramı bilen insanları hem üzüyor hem zan altında bırakıyor" dedi. Burada çürüklere karşı ellerinden bir şey gelmediğini söyleyen Yahya Uğur, "İşini yanlış yapan taksicileri bizim cezalandırma yetkimiz yok. Ancak kınama veriliyor. Kamunun elini taşın altına koyup düzenleme yapması, sektöre kurallar getirmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.



KORSANA DİKKAT!
Yahya Uğur, korsan taşımacılar ile ilgili de şunları söyledi: "2012 yılında yapılan kanuni düzenleme, korsanın ciddi anlamda önünü kesti. Ancak onun yerine UBER geçti. Akıllı telefonunuza indirdiğiniz sistemden, taksiye ihtiyacınız olduğunda talepte bulunuyorsunuz. UBER'in kendi aracı yok, vatandaşın aracını sisteme kayıt ederek, müşteriye yönlendiriyor. Bunlar taksi değil, normal araç. Yani yasal değil." Uğur, vatandaşın işini düzgün yapmayan taksicileri 444 15 23 hattından kendilerine bildirebileceğini de belirtti.

ÖZLEM KAMER TERCANLI
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar