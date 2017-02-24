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e indirim

Benzine indirim
Benzinin litre fiyatına 11 kuruş indirim yapıldı. Ankara'da litresi ortalama 5.37 liradan satılan in litre fiyatı, bugünden itibaren 5.26 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul'da 5.32 liradan 5.21 liraya, İzmir'de 5.35 liradan 5.24 liraya geriledi.
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