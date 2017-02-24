Benzine indirim

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Benzinin litre fiyatına 11 kuruş indirim yapıldı. Ankara'da litresi ortalama 5.37 liradan satılan benzinin litre fiyatı, bugünden itibaren 5.26 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul'da 5.32 liradan 5.21 liraya, İzmir'de 5.35 liradan 5.24 liraya geriledi.
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