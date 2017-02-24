1 milyon 250 bin Rus cepte

2016'da yaşanan tüm olumsuz sürece rağmen yüzde 20 büyüyen Atlasglobal, 2017'ye iddialı girdi. Bu yıl Rusya'da 12 yeni hat açan şirket, filosundaki uçak sayısını da 26'dan 32'ye çıkarıyor. Atlasglobal Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ersoy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in turizmcilere verdiği tüm sözleri tuttuğunu ve Türk taşıyıcılara diledikleri kadar tarifeli taşıma izni verdiğini söyledi. Ersoy, "Rusya'da bu pozitif etkinin yanı sıra Türk hükümetinin uçak başına verdiği 6 bin dolarlık yakıt desteğinden de cesaret alarak ülkede 12 hat açtık. Bu yıl Antalya'dan 1.500, İstanbul'dan da 2.500 olmak üzere toplam 4 bin sefer planlıyoruz. Tarifeli seferlerle ilave 1 milyon Rus turist getirmeyi hedefliyoruz" dedi. Rusya'dan 5 milyon turist geleceğini iddia eden Ersoy, erken rezervasyon rakamlarını da açıkladı.

1.000 DOLAR HARCIYORLAR

Ersoy, "Son dakika müşterisi olan Ruslar bu yıl erken rezervasyona büyük ilgi gösterdi ve 1 milyon 250 bin Rus turist tatilini şimdiden satın aldı. Şubat ayında bu oran hiç görmediğimiz bir rakamdı. Bu bize 2016'da Türkiye'ye gelemeyen Rusların ülkemizi çok özlediğini, Türkiye yerine başka yerlere gidenlerin de Türkiye'nin hizmet kalitesindeki farkı görme şansı yakaladığını ve rotayı yine ülkemize kırdığını gösteriyor" diye konuştu. Rus turistin en iyi harcama yapan gruba girdiğine dikkat çeken Ersoy, "Bir turist ortalama 600 dolar harcıyorsa Rus turist 900-1.000 dolar harcıyor. Rus turistteki bu artış özellikle turizm gelirlerine ciddi yansıyacak" ifadelerini kullandı.

TOPTANCILIĞI BIRAKMALIYIZ

Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD) Başkanı da olan Ersoy, sektörle ilgili gelişmeleri paylaştı. Türkiye'nin 2016'da turistte yüzde 30, gelirde yüzde 45 kayıp yaşadığını aktaran Ersoy, şunları anlattı: "Bugüne kadar Türkiye tamamen toptancılık üzerine pazarlanan bir destinasyondu. Bu anlamda bir saadet zinciri kurulmuştu. Türkiye trendi yükselen destinasyondu ve ailelere hitap ediyordu. Sistem kolay çalışıyor, herkesi memnun ediyordu. Herkes bu güzel günlerin devam edeceğini düşünüyordu. Bu iyi günlerin kötü günleri de olabileceği hesabını kimse yapmıyordu. Ancak saadet zinciri 2016'da koptu." Türkiye'yi toptancılıktan perakendeciliğe geçireceklerini belirten Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunun örneği İspanya'da var. İspanya, turizm bölgelerine direkt seferler koydu. Ülke rezervasyonlarının yüzde 70'ini perakende sistem üzerinden sağlıyor. Tatil rezervasyonları ise dijital olarak perakende pazarlama sistemiyle yapılıyor. Bu sayede sezonun tüm riskleri birkaç tur operatörüne yıkılmıyor. Risk dağıtılıyor. Biz de Türkiye'de bunu başlatıyoruz."



ÜLKEDE 12 YENİ HAT AÇIYOR

Avrupa, Ortadoğu ve Rusya'da 35 ülkede 50'den fazla noktaya uçuş gerçekleştirecek olan Atlasglobal, Rusya'da 12, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) bölgesinde 2 olmak üzere toplamda 17 yeni noktaya uçacak. Atlasglobal'in Rusya'daki 12 yeni uçuş hattı Tümen, Samara, Mahaçkale, Nizhny Novgorod, Chelyabinsk, Volvograd, Kazan, Nizhekamsk, Rostov, Krasnodar, St. Petersburg ve Moskova şehirlerini kapsıyor. Atlasglobal'in BDT uçuş noktaları ise Karaganda, Aktau, Astana, Almata ve Çimkent olarak sıralanıyor. Ağırlıklı Rusya olmak üzere BDT'deki bu yeni uçuş noktalarına hem Antalya hem de İstanbul'dan tarifeli seferler düzenlenecek. Rusya'nın 12 şehrinden haftada 120'den fazla uçuş, Kazakistan'ın 5 şehrinden 21, Moldovya'dan 9 ve Ukrayna'nın 5 şehrinden haftada 28 uçuşla bu ülkeler İstanbul ve Antalya'ya bağlanacak.



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