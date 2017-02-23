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sıfırlandı

KDV sıfırlandı
TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerine başlanan torba yasaya, yabancılara ile ilgili 2 önemli düzenleme daha eklenecek. Yabancılara konut alımında getirilen KDV istisnasından yurt dışında yaşayan Türkler de yararlanacak. Gerek yabancılar gerekse Türkler aldığı konutu bir yıl geçmeden satamayacak. Böylece uygulamanın kötü kullanımının da önüne geçilecek.

Zübeyde YALÇIN
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  • 23 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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